"Не читайте российских газет" - Илон Маск снова попал в скандал в Твиттере

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 26.02.2023 15:59 , Обновлено: 26.02.2023

Американский миллиардер снова попал в скандал, связанный с Украиной. Он назвал в своем Твиттере Майдан-2014 госпереворотом. Это не понравилось Офису президента Украины и многим подписчикам. И они ответили.

“Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел государственный переворот”, - написал Илон Маск в ответ одному из пользователей Твиттера, который стал рассуждать о том, как для России стало последней чертой, когда в Украине отстранили от власти “пророссийского президента” Януковича.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Илона Маска не читать “российскую прессу”.

“Свободные общества влияют на государства путем диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты”, - написал Михаил Подоляк у себя в твиттере в ответ.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Podolyak_M/status/1629789331941388293?t=An-4jMCTvNpp8f9vaYMQBg&s=19”]

Были и другие ответы Илону Маску возмущенных украинцев и не только. “Не было никакого переворота, законный парламент, избранный украинским народом, сместил президента, потому что он предал свою страну и просто сбежал в Россию” , - написал Тарас Минченко.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/VS_Oblomov/status/1629454038931501062?t=GRJKk0gebchT8QavyzTX_Q&s=19”]

“Тогдашний пророссийский президент Янукович был подвергнут импичменту украинским парламентом (Радой) после нескольких месяцев уличных протестов (Майдан). Все депутаты Рады были избраны во время каденции Януковича. Я не вижу, каким образом это является государственным переворотом”, - написал другой пользователь.

Илон Маск предпочел больше ничего не отвечать на эту тему.