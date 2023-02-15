Илон Маск заменил себя на собаку

Опубликовано: 15.02.2023 11:53 , Обновлено: 15.02.2023

Американский миллиардер Илон Маск 15 февраля, назначил вместо себя на должность гендиректора Twitter своего пса в очках и свитере.

Он опубликовал несколько фотографий нового главы соцсети — собаку породы сиба-ину по кличке Флоки.

На кадрах пес позирует в рабочем кабинете. На свитере есть надпись СЕО, а на столе видны бумаги с печатью в виде лапки и даже мини-ноутбук.

«Новый генеральный директор Twitter потрясающий. Намного лучше, чем тот другой парень!», — написал Маск на своей странице.

Среди плюсов собаки он назвал то, что она «отлично разбирается в цифрах» и «стильная».

Как обычно, в комментариях под постами пользователи рассыпали множество мемов.

«Финансовый директор не удивлен», — написал AndySwan и прикрепил такое фото:

Другой предложил следующий состав Совета директоров Twitter:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/cb_doge/status/1625720658801078272”]

«Мой сын мог бы быть его главным операционным директором, хотя он часто спит на работе», — отметил Jeremy Ryan Slate:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/bitgetglobal/status/1625711354257772544”]

К слову, ранее Илон Маск писал, что решил найти «дурака» на пост генерального директора.

«Я уйду в отставку с поста главы, как только найду того дурака, что согласится взяться за эту работу», — отметил он.