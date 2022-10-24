Илон Маск назвал Каспарова идиотом и болваном

Опубликовано: 24.10.2022 20:12 , Обновлено: 04.07.2024

Миллиардер Илон Маск обрушился с критикой в своем твиттере на Гарри Каспарова. Все началось с того, что гроссмейстер и российский оппозиционер не одобрил мирный план в Украине владельца SpaceX.

Гарри Каспаров намекнул, что план Илона Маска далёк от реальности: «Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?»

А ещё раньше советовал обратиться к “своему другу Медведеву”: “Возможно, Маск сможет получить экскурсию по камерам пыток, все еще действующим на оккупированной территории, от своего нового лучшего друга Медведева. Уступки террористам ведут к террору”.

https://twitter.com/Kasparov63/status/1584004223142092800?t=Gh4gDKyc_9RQ_A_24K73vw&s=19

Однако Илон Маск решил ответить жёстко и написал в своем твиттере: «Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван».

https://twitter.com/elonmusk/status/1584533444444332033

В последнее время Илон Маск то и дело встречает в скандалы с политической окраской. Если ранее он в основном критиковал демократов в США и обещал голосовать за республиканцев, то потом переключился на военный конфликт в Украине.

Так недавно американский миллиардер, глава Space X и Tesla Илон Маск потроллил экс-президента России, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, задав всего один вопрос — «Как дела в Бахмуте? [город в Донецкой области Украины]».

Илон Маск ответил Медведеву на троллинг Трасс — «Как дела в Бахмуте?»

А ещё до этого владелец Tesla и Space X вечером 3 октября опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

«Этот Илон Маск сломался!» — Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев