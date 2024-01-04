«Их толком никто не видел» – В Украине пропали танки Abrams

Опубликовано: 04.01.2024 11:32 , Обновлено: 04.07.2024

С момента поставок в Украину танков Abrams М1, а это было в конце сентября, американские боевые машины так и не были замечены на поле боя. Об этом написал журналист издания Forbes Дэвид Экс и задался вопросом: куда они подевались?

Всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, и сообщение о поставке с американской стороны было в сентябре. Получение Abrams подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский.

«Однако их никто толком не видел. И неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали», – написал журналист. И добавил, что другие танки – те же немецкие Leopard, в боевых действиях были замечены. Есть они и в ремонте. А по Abrams – загадка.

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Без укрепления брони – никак

Кроме того, Экс написал, что грозные в атаке американские танки сами довольно уязвимы. Не только от мин, но и от дронов, которые могут наносить удары там, где броня самая тонкая: а это верх танка и его борта. Без дополнительного укрепления защитить танки от беспилотников невозможно, уверен журналист. Поэтому украинцы добавляют на броню клетки, планки и другую дополнительную защиту по мере необходимости, чтобы усилить слабые стороны танков.

«Получит ли Украина когда-нибудь еще Abrams – зависит от республиканцев в палате представителей США, которые в течение нескольких месяцев отказывались голосовать за выделение 61 миллиарда долларов помощи Киеву», – написал Экс.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что танки Abrams «пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ».

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