«Я думал мне звездец» – Украинский военный показал российскую ракету, упавшую рядом с ним

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Опубликовано: 03.01.2024 15:40 , Обновлено: 03.01.2024

Снайпер ВСУ с позывным Дед рассказал подробности прилета ракеты 2 января в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные.

Ракета пробила крышу и упала в фойе, но не разорвалась, рассказалукраинский военнослужащий.

«Когда мы проводили эвакуацию, она прямо передо мной пробила крышу и упала. Я думал мне звездец. Но она не разорвалась… На фото и есть расстояние между мной и ракетой в холле…», – написал Дед.

По его словам, в этот момент «мы все были рядом». А сам он как раз вышел на балкон – «пил кофе с сигаретой и смотрел, как работают системы ПВО».

«Ну вот прямо все было хорошо. Нет же – херясь по крыше и во двор и вот, ни кофе сейчас, ни сигаретки», – описал момент удара снайпер.

Дед назвал день 2 января своим «вторым днем рождения».

Напомним, во вторник, 2 января, российская ракета попала в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные. Об этом сообщило командование Медсил ВСУ. Кусок ракеты с боевой частью застрял в полу первого этажа. Боеприпас не разорвался, позже его обезвредили саперы. Пострадавших нет, уточнили в командовании.

Ранее Телеграф писал, что в ООН расценили атаку по российскому Белгороду 30 декабря как “нарушение международного гуманитарного права” и призвали стороны “немедленно прекратить боевые действия и кровопролитие”. Тем временем Министерство обороны России обвинило Киев в “нанесении неизбирательного комбинированного удара” по и пообещало, что “это преступление не останется безнаказанным”, а в российском МИД часть ответственности за события в Белгороде возложили на Великобританию и США.

В России пригрозили Киеву «наказанием» за удар по Белгороду и обвинили Британию и США в «подстрекательстве к терактам». Что говорят в ВСУ?