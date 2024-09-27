«Будем говорить делом, а не словами» - Нетаньяху пообещал продолжить атаки на Ливан «в полную силу»

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Опубликовано: 27.09.2024 08:57 , Обновлено: 27.09.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по "Хезболле" в Ливане "в полную силу" и не остановится, пока страна не достигнет заявленных ранее целей. В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант вечером 26 сентября одобрил следующий этап наступательной операций на "северной арене".

Нетаньяху, выступая с речью в Нью-Йорке, куда его пригласили для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что “политика Израиля ясна”.

“Мы продолжаем наносить удары по “Хезболле” в полную силу. И мы не остановимся, пока не достигнем всех наших целей, главная из которых — безопасное возвращение жителей севера в свои дома”, - процитировало премьер-министра издание The Times of Israel.

Сам же Нетаньяху на своей страничке в соцсети Х выложил пост, в котором заявил, что Израиль “будет говорить делом, а не словами”.

Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале следующего этапа операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на “северной арене”.

“Мы продолжаем уничтожать террористов “Хезболлы”, демонтировать наступательную инфраструктуру и уничтожать ракеты и снаряды. Задачи, стоящие перед нами, ясны, и мы полны решимости обеспечить безопасное возвращение жителей северных общин Израиля в свои дома”, - написал он на своей странице в X.

Как отреагировали западные союзники на отказ от перемирия?

The Times of Israel также сообщило о том, что категоричный отказ Нетаньяху обсуждать перемирие с “Хезболлой”, предложенное властями США и Франции и поддержанное десятками государств несколько дней назад, вызвало “ярость в администрации Байдена”. Сообщается, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН26 сентября министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Последний озвучил “убежденность администрации Байдена в том, что эскалация израильского давления на “Хезболлу” лишь затруднит достижение цели по возвращению эвакуированных израильтян в их дома” на севере страны.

Израиль отверг предложение США и Франции о перемирии с Ливаном

Власти США настаивают на том, что предложенное 21-дневное перемирие даст сторонам конфликта время для освобождения заложников и заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также на заключение соглашения между Израилем и “Хезболлой”, в рамках которого террористическая группировка “отведет свои силы от границы”.

Впрочем, пока о перемирии лишь говорят: минувшей ночью в разных районах Израиля звучали сирены воздушной тревоги. По данным ЦАХАЛа, ракеты летели не только со стороны соседнего Ливана, но и Йемена. Снаряды удалось заблаговременно сбить, о пострадавших не сообщается.

В ответ израильские военные продолжают наносить “целенаправленные удары” по инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане. За минувшие сутки, по официальным данным ЦАХАЛа, удалось поразить более 220 таких целей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе Израиль фактически перешёл в активное наступление на позиции “Хезболлы” в Ливане. Сначала армия поразила разом порядка 1600 военных целей с воздуха, а теперь начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил, что израильские военные готовятся к возможному наземному вторжению на территорию соседней страны.

«Слышите гул самолётов?» — Генерал ЦАХАЛа приказал готовиться к вторжению Израиля в Ливан