Армия Израиля объявила о ликвидации ещё одного командира "Хезболлы"

Опубликовано: 29.09.2024 17:37 , Обновлено: 29.09.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ещё одного из лидеров шиитской террористической группировки "Хезболла". По заявлению пресс-службы, им стал командир "подразделения превентивной безопасности" и заместитель главы исполнительного совета Набиль Каук. В ЦАХАЛ добавили, что он погиб в результате точечного авиаудара, который ВВС Израиля нанесли в субботу, 28 сентября.

По информации израильских военных, “высокопоставленный член” ливанской группировки “Хезболла” был убит во время атаки истребителей на пригород Бейрута Дахье. В ЦАХАЛ подчеркнули, что Набиль Каук являлся командиром «подразделения превентивной безопасности» и членом исполнительного совета террористического объединения. Кроме того, он принимал “непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан”, в том числе в последнее время, утверждают в ЦАХАЛ.

Там добавили, что Каук присоединился к «Хезболле» в 1980-х, где занимал должность заместителя главы, а затем и главы по южным ливанским территориям в исполнительном совете движения. “Хезболла», в свою очередь, впоследствии подтвердила заявление о его смерти, передало международное информагентство Associated Press. Каук стал седьмым лидером ливанской группировки боевиков, убитым с 20 сентября.

Напомним, в пятницу вечером, 27 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате чего погиб многолетний лидер группировки Хасан Насралла. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Анны Уколовой, атака произошла тогда, когда высшее руководство «Хезболлы» находилось в своей штаб-квартире и было занято «координацией террористической деятельности против Израиля».

«Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным, кто утверждал стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в структуре «Хезболлы», — отметила представитель ЦАХАЛа.

[info_b]Хасан Насралла, родившийся 31 августа 1960 года, возглавлял «Хезболлу» с 1992 года, то есть 32 года. При нём группировка была полностью или частично признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле, Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в Евросоюзе, Австралии и Великобритании. Россия и Китай “Хезболлу” террористической организацией не признали.[/info_b]

Что ответили в “Хезболле”?

Руководство террористического движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку Газы и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа». Помимо этого, верховный лидер Ирана (аятолла) Али Хаменеи предупредил Израиль, что совершённое им убийство Насраллы “не останется неотомщённым”, поскольку опасения по поводу разрастания конфликта на Ближнем Востоке растут.

[info_b]Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооружёнными силами. Иранский президент, которым с июля стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации ЦАХАЛ, Власти США передали им пакет военной помощи на сумму 8,7 миллиардов долларов “для поддержки военных усилий и поддержания военного превосходства в стране”. По информации международного информагентства Reuters, пакет включает 3,5 миллиарда долларов на “основные закупки” и 5,2 — на системы ПВО.

США передали Израилю 8,7 миллиардов долларов на «поддержку военных усилий» — Reuters