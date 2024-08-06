Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты на выборах главы США

Опубликовано: 06.08.2024 20:04 , Обновлено: 06.08.2024

Вице-президент США Камала Харрис сообщила 6 августа, что губернатор штата Миннесота Тим Уолц станет кандидатом в вице-президенты от Демократической партии на выборах главы Соединенных Штатов предстоящей осенью.

“Я с гордостью сообщаю, что попросила Тима Уолца стать моим напарником на выборах. Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он помогает таким работающим семьям, как его семья”, - написала Харрис в своем аккаунте Х.

В Instagram политик пояснила выбор: “Одна из вещей, которая выделялась для меня в Тиме, - это то, насколько глубоки его убеждения в борьбе за семьи среднего класса. Это личное”. Среди прочего Харрис рассказала, что Уолц снизил налоги для работающих семей, а также принял закон, предоставляющий оплачиваемый семейный и медицинский отпуск семьям из Миннесоты.

“Это честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании. Я полностью за”, - ответил в Х Уолц.

Что сказали об Уолце Обама, Байден и в штабе Трампа

Выбор Харрис одобрили экс-президент США Барака Обама и его супруга Мишель. “Выбрав Тима Уолца на пост вице-президента среди выдающихся демократов, Камала Харрис выбрала идеального партнера и четко дала понять, за что она выступает. У губернатора Уолца не просто есть опыт, чтобы быть вице-президентом, у него есть ценности и честность”, - сказал бывший президент, передал The Guardian.

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“Камала Харрис приняла верное решение, выбрав губернатора Тима Уолца своим напарником. Кандидатура Уолца станет мощным голосом для трудящихся и великого среднего класса Америки. Они будут самыми сильными защитниками наших личных свобод и нашей демократии”, - написал в Х действующий президент США Джо Байден, который ранее отказался от участия в предстоящей президентской гонке.

Как передал телеканал CNN, штаб Трампа опубликовал первую видеореакцию на решение Харрис выбрать Уолца в качестве своего напарника на президентской гонке. “Камала Харрис только что удвоила свое радикальное видение Америки. Тим Уолц станет символом опасной либеральной программы Камалы”, - сказал закадровый голос в ролике.

[info_b]Тиму Уолцу 60 лет. Он занимает пост губернатора штата Миннесота с января 2019 года. Уолц - бывший военный Национальной гвардии США и бывший преподаватель. Политик является сторонником умеренно-либеральных взглядов, права женщин на аборт и ЛГБТ.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в штабе Харрис разработали план по привлечению на свою сторону сторонников Республиканской партии, которые не хотят голосовать за Дональда Трампа. Кандидатуру Харрис уже официально поддержали конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, бывшие губернаторы Билл Уэлд, Кристин Тодд Уитмен и экс-министр обороны США и сенатор Чак Хейгел.

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