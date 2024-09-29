"Это вопиюще!" — Трамп поклялся подать в суд на Google за "плохие публикации" о нём

Опубликовано: 29.09.2024 08:38 , Обновлено: 29.09.2024

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания подаст на Google в суд, так как поисковик выдаёт "только плохие" публикации о нём и "только хорошие" — о сопернице Камале Харрис. По мнению кандидата от Республиканской партии, это "несправедливо", поскольку может повлиять на исход предвыборной гонки.

Дональд Трамп поклялся возбудить уголовное дело против Google в случае, если станет новым президентом Соединённых Штатов. Политик считает, что результаты поиска “несправедливо отдают предпочтение” Камале Харрис, отображая “лишь негативные публикации” о нём. Также республиканец добавил, что многие из статей были “в том числе выдуманные”, а подобные действия Google являются “незаконной деятельностью”.

”…Я надеюсь, что Министерство юстиции привлечёт их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны я потребую их привлечения к ответственности, когда выиграю выборы и стану президентом Соединённых Штатов», — написал американский политик в одной из своих социальных сетей.

[info_b]Более того, ранее Трамп пригрозил возбудить уголовные дела против любых юристов, политических деятелей и других людей, которые, по его мнению, участвовали в предполагаемых фальсификациях в нынешней предвыборной гонке.[/info_b]

Что ответили в Google?

Представители Google заявили, что в компании не манипулируют результатами поиска в интересах определённой партии. По их словам, оба кандидата на пост главы Белого дома постоянно появляются в верхней части поисковой выдачи “по релевантным и распространённым поисковым запросам”.

Так или иначе, консерваторы давно жаловались, что результаты поисковика “несправедливо благоприятствуют демократам”. Об этом свидетельствует Центр правых медиаисследований, который ранее публиковал отчёты о том, что Google якобы помогал демократам, передала британская газета The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что президентская кампания в США набирает обороты, однако без промахов не обходится. Так, предвыборный штаб Дональда Трампа опубликовал, казалось бы, вполне обычное обращение, в котором призывал голосовать за него. Казус заключался в том, что агитация была направлена на жителей штата Джорджия, а на плакате была изображена Грузия.

Трамп призвал американцев регистрироваться в Грузии, чтобы за него проголосовать. Это как?

Кроме того, ранее Дональд Трамп выпустил серию памятных монет с собственным изображением в попытке собрать больше средств на свою предвыборную кампанию. По последним данным, пока ему удалось это только на треть от той суммы, что собрала его соперница от Демократической партии Камала Харрис.

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