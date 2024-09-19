Европарламент призвал страны ЕС разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Опубликовано: 19.09.2024 15:00 , Обновлено: 19.09.2024

Депутаты Европейского парламента в четверг, 19 сентября, приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза (ЕС) снять действующие сейчас ограничения, не позволяющие украинским военным использовать западные системы вооружения, нанося удары вглубь России. Евродепутаты большинством голосов приняли решение о том, что Киев должен получить право наносить удары "по законным военным целям" на территории России.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Европарламента по итогам пленарного заседания 19 сентября, 425 депутатов проголосовали за принятие резолюции, 131 - “против” и 63 воздержались. В тексте документа говорится о том, что без снятия действующих ограничений Украина “не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону”, а её жители и инфраструктура останутся “уязвимы для нападений”.

В Европарламенте подчеркнули, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование могут привести с тому, что результаты всех усилий, предпринятых Киевом и их союзниками до сих пор, будут сведены на нет. Депутаты также выразили сожаление по поводу сокращения объема двусторонней военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

“Депутаты Европарламента повторяют свой призыв к государствам-членам выполнить своё обязательство от марта 2023 года по поставке 1 млн единиц боеприпасов в Украину и ускорить поставку оружия, систем ПВО и боеприпасов, включая ракеты TAURUS”, - говорится в резолюции.

Кроме того, депутаты призвали страны ЕС и их союзников по НАТО “коллективно и индивидуально взять на себя обязательство по ежегодной военной поддержке Украины”. По их мнению, размер этой помощи должен составлять не менее 0,25% от ВВП каждой страны.

В добавок ко всему, Европарламент настаивает на расширении санкций ЕС против России, Беларуси и других стран и организаций, которые занимаются военными поставками в Россию и поставляют продукцию двойного назначения, а также на установлении правового режима, позволяющего конфисковывать замороженные в ЕС российские государственные активы в пользу Украины.

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