Минобороны РФ подтвердило удар по кораблю "Новочеркасск" в Феодосии

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Опубликовано: 26.12.2023 09:55 , Обновлено: 26.12.2023

В министерстве обороны России подтвердили удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии (Крым) ночью 26 декабря.

Там заявили, что судно получило повреждения вследствие применения авиационных управляемых ракет ВСУ.

При этом в МО утверждают, что уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.

Тем временем в Вооруженных силах Украины заявили, что “Новочеркасск” потоплен.

[info_b]“Новочеркасск” — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

К слову, 24 марта 2022 года корабль уже был атакован украинскими ракетами в порту Бердянска.[/info_b]

Напомним, ранее в Воздушных силах Украины объявили, что около 2:30 тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе.

В свою очередь в Сети опубликовали фото и видео пожара в районе порта.

В ВСУ объявили об уничтожении российского корабля «Новочеркасск» в Крыму