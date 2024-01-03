Губернатор области рассказал о пострадавших в селе под Воронежом после бомбежки российским самолетом

Опубликовано: 03.01.2024 16:03 , Обновлено: 03.01.2024

В результате «аварийного схода авиационного боеприпаса» над селом Петропавловкой Воронежской области «за медицинской помощью с легкими повреждениями» обратились четыре человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Гусев уточнил, что после обследования жилья, разрушенного из-за схода боеприпаса, власти приняли решение «заново построить девять домов». И добавил, что руководство региона компенсирует стоимость пострадавших автомобилей их владельцам, отстроит разрушенные хозпостройки, заменит окна и восстановит кровлю в поврежденных зданиях школы, дома культуры и поселковой администрации.

В школе придется заменить окна и восстановить кровлю.

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Напомним, инцидент произошел во вторник, 2 января. Минобороны России сообщило, что около 9 утра во время выполнения полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса». Пострадавших нет, повреждения получили шесть частных строений, обстоятельства случившегося расследуются – дополнили в Минобороны.

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