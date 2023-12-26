"Ты снимаешь? Охренеть!" - Появилось видео удара по БДК "Новочеркасску" в Крыму. И фото, что с ним стало
В сети появилось видео, которое сняли очевидцы 26 декабря прямо в момент попадания по российскому военному транспортному кораблю "Новочеркасск" украинских ракет Storm Shadow.
На видео виден ослепительный взрыв и слышно как женщины за кадром обсуждают увиденное не слишком расстроенными или испуганными голосами.
“Ты снимаешь?!” - спросила одна из женщин.
“Да”, - спокойно ответила другая.
“Охренеть!”, - проявила эмоции другая.
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее уже объяснил, почему придет по российскому военному кораблю в порту Феодосии получился таким сильным и громким.
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“Такой взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного. Это детонация боеприпасов”, – поделился он своей оценкой.
“Также он мог перевозить в Феодосию боеприпасы, в частности “шахеды”. Пока такой информации нет, но будем надеяться, что как можно больше этих средств взорвалось этой ночью”, – рассказал Юрий Игнат.
Тем временем, в Сети появилось фото, сделанное днём, на котором видно, что стало с “повреждённым” кораблем.
Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны России подтвердили удар по большому десантному кораблю “Новочеркасск” в Феодосии (Крым) ночью 26 декабря.
Минобороны РФ подтвердило удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии