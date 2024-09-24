Госдума РФ приняла закон, позволяющий подсудимым заключать контракт на военную службу

Опубликовано: 24.09.2024 18:15 , Обновлено: 24.09.2024

Депутаты Государственной думы России приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволяет в период мобилизации или военного времени в стране заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства.

Как сказано на сайте Госдумы, изменения внесли по причине того, что действующее российское законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.

Также парламентарии приняли “корреспондирующий закон”, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. Как пояснили в Госдуме, на период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении этих граждан приостановят, а меру пресечения (подписка о невыезде, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) отменят.

Как рассказали в российском ведомстве, “полностью освободиться” от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения государственной награды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

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В то же время, как передал РБК, контракт на военную службу, согласно Уголовному кодексу России, не могут заключить люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные по ряду других статей, в том числе:

теракт,

незаконный экспорт вооружения или военной техники,

захват заложника,

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем,

бандитизм,

организация преступного сообщества,

контрабанда наркотиков,

госизмена,

шпионаж,

диверсия,

организация экстремистского сообщества и не только.

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