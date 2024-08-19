Путин разрешил переселяться в РФ на льготных условиях иностранцам, не принимающим "деструктивные установки своих стран"

Опубликовано: 19.08.2024 20:38 , Обновлено: 19.08.2024

Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Документ предусматривает переселение в Россию на льготных условиях иностранцев, не разделяющих "деструктивные идеологические установки своих стран".

Как сказано в указе, иностранцы смогут обратиться для временного проживания в России без учета установленной правительством РФ квоты и без предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства.

Причина для переселения - “непринятие реализуемой государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям”. Перечень таких стран должно установить российское правительство.

МИД РФ в свою очередь должен обеспечить выдачу однократных частных виз на срок три месяца при обращении по таким мотивам.

[info_b]Полностью с текстом указа Путина можно ознакомиться здесь. [/info_b]

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Одна из стран ЕС разрешила белорусам въезжать и работать по упрощённой схеме