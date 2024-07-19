"Надо пресекать" - В Госдуме РФ предложили запретить "тапать хомяка" в Hamster Kombat. За что?

Опубликовано: 19.07.2024 11:39 , Обновлено: 19.07.2024

В российской Госдуме задумались о запрете популярного Telegram-приложения Hamster Kombat. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков усмотрел в неё признаки мошенничества.

[info_b]Hamster Kombat – это игра в виде мини-приложения в Telegram, появившееся в мае 2024 года и за считанные месяцы набравшая огромную популярность у пользователей по всему миру. На данный момент в официальном Telegram-канале проекта состоит более 52 млн пользователей. Суть игры сводится к тому, чтобы нажимать (на внутриигровом сленге - “тапать”) на картинку хомяка, получая за каждое нажатие виртуальные монеты.

Популярность игры объясняется не только простотой и “залипательностью” процесса, но и тем, что авторы проекта намекнули пользователям на то, что в будущем игровую валюту можно будет преобразовать в криптовалюту (а следовательно - и вывести затем, превратив “тапы” в реальные деньги). Однако пока даже ориентировочная стоимость возможных будущих токенов не называется. Более того, сама игра не является лицензированным проектом, а личности разработчиков не раскрываются.[/info_b]

Такой симулятор криптобиржи Анатолий Аксаков в интервью российской “Парламентской газете” назвал”явным мошенничеством”, а популярность самой игры в России “чуть ли не психозом”, который может иметь, по его мнению, в “негативным последствиям”, в том числе, к интернет-зависимости.

“Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть”, - заявил Аксаков.

При этом он подчеркнул, что пока российские депутаты “прицельно не интересовались” этим вопросом, но заявил, что проблему “обсуждать надо точно”. В качестве возможных мер он Аксаков назвал как блокировку Hamster Kombat, так какое-то дополнительное регулирование в целом для проектов, связанных с криптовалютами.