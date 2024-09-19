Gold Apollo заявила, что взорвавшиеся пейджеры для «Хезболлы» сделали в Венгрии. В Будапеште ответили

Опубликовано: 19.09.2024 14:11 , Обновлено: 19.09.2024

В тайваньской компании Gold Apollo сообщили, что взорвавшиеся пейджеры, в результате которых 17 сентября по всему Ливану пострадали тысячи людей, на самом деле произвели в Венгрии. В правительстве страны отреагировали на это заявление.

«Модель AR-924, использованная при нападении, была произведена и продана венгерской компанией BAC Consulting», - заявили в Gold Apollo. Там также указали на то, что у BAC была «лицензия на использование» тайваньского бренда на пейджерах.

«Согласно соглашению о сотрудничестве, мы уполномочиваем BAC использовать нашу торговую марку для продажи продукции в определенных регионах, но разработка и производство продукции являются исключительной ответственностью BAC», - отметили в Gold Apollo.

Там подчеркнули, что тайваньская компания «только предоставляет разрешение на использование торговой марки и не участвует в разработке или производстве этого продукта».

Кроме того, основатель и президент тайваньской фирмы Сю Чинг-Куан сообщил журналистам, что «возникли проблемы с денежными переводами», поступающими из BAC.

«Перевод был очень странным», - сказал он, добавив, что платежи проходили через Ближний Восток.

В свою очередь официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не имеет отношения к взрывам в Ливане и утверждает, что взорвавшиеся пейджеры “никогда не были” на территории страны.

«Венгерские власти установили, что рассматриваемая компания является торгово-посреднической компанией, у которой нет производственных площадок в Венгрии», — сказал он.

Ранее Telegraf.news сообщал, что по меньшей мере 9 человек погибли и почти 3 тыс. человек получили ранения в результате беспрецедентной по своему масштабу скоординированной атаки на членов ливанской шиитской группировки “Хезболла” в Ливане.

У боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались пейджеры – пострадали почти 3000 человек

Также мы писали о том, что начали появляться версии того, как могло одновременно взорваться столь большое количество пейджеров. Выдвигались разные версии, от перегрева аккумулятора и кибератаки, до заложенной взрывчатки ещё на этапе производства.

Как у боевиков «Хезболлы» одновременно взорвались пейджеры? Собрали все версии