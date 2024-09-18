Как у боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры? Собрали все версии

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Опубликовано: 18.09.2024 13:26 , Обновлено: 18.09.2024

После беспрецедентной по своему масштабу скоординированной атаки на членов ливанской шиитской группировки "Хезболла" в Ливане, в результате которой пострадало почти 3000 человек, начали появляться версии о том, как могло одновременно взорваться столь большое количество уже устаревших в наше время устройств, пейджеров. Выдвигаются разные версии, от перегрева аккумулятора и кибератаки, до заложенной взрывчатки ещё на этапе производства.

По одной из версий, пейджеры были сконструированы таким образом, чтобы их «батареи нагревались до тех пор, пока устройства не взорвутся», - передало агентство Bloomberg.

По словам министра телекоммуникаций Ливана Джонни Корма, «перегрев батарей» указывает на «нечестную игру».

В свою очередь один из экспертов по кибербезопасности, Роберт Грэм, отверг эту теорию. В социальной сети X он опубликовал пост, в котором отметил, что сделать так, чтобы аккумуляторы «не просто перегревались, но и взрывались, очень сложно и неправдоподобно». По его мнению, гораздо более правдоподобно то, что где-то на этапе производства устройств «вставили взрывчатку».

















Среди других версий, прозвучавших в СМИ, то что Израиль провел кибератаку на членов «Хезболлы» дистанционно, взорвав все их пейджеры.

“Израильская разведка «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки (до трех граммов) в 5000 тайваньских пейджеров, заказанных ливанской группировкой «Хезболла», за несколько месяцев до взрывов”, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Высокопоставленный источник в службе безопасности Ливана заявил агентству, что пейджеры были заказаны у тайваньской компании Gold Apollo, однако в самой компании это опровергли, заявив, что не производили эти пейджеры.

Перед взрывом пейджеры несколько секунд издавали звуковой сигнал - NYT

В свою очередь, один из членов Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил New York Times, что пейджеры, посредством которых была налажена связь между боевиками “Хезболлы”, около 10 секунд издавали звуковой сигнал, прежде чем взорваться.

В результате “некоторые жертвы подносили устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения”, передало издание. Это, по мнению американских журналистов, обусловило большое количество пострадавших с тяжелыми травмами глаз.

Между тем, “Хезболла” пообещала нанести ответный удар по Израилю, военные которого отказались комментировать взрывы, сообщило издание.

Ранее Telegraf.news сообщал, что атака на боевиков “Хезболлы” произошла во вторник, 17 сентября. Погибли по меньшей мере 9 человек и почти 3 тыс. человек получили ранения. Сотни пейджеров, посредством которых была налажена связь между членами группировки, одномоментно сдетонировали, нанося поражения не только их владельцам, но и находящимся рядом случайным прохожим.

У боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались пейджеры – пострадали почти 3000 человек