Зеленский уволил главкома ВСУ Залужного. Кого назначил?

Опубликовано: 08.02.2024 20:53 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 февраля об увольнении Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ.

“Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины”, - заявил глава Украины Зеленский, после увольнения прославленного украинского генерала, которого считал угрозой своей власти.

Вместо Залужного, теперь вооруженными силами Украины командует генерал Сырский.

В Украине неоднозначно восприняли решение президента Украины.

Мэр Киева Кличко об отставке Залужного: надеюсь, власти аргументируют такие изменения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не считает убедительными объяснения отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.

«… Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнёрами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет», — заявил Кличко.

Ранее стало известно, что президент Украины встретился с генералом Залужным накануне увольнения.

«В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задачи 2022-го отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины», - прокомментировал свою отставку прославленный украинский генерал.

Зеленский также оценил отставку своего, как многие считают, конкурента на политическом поле.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», - заявил Владимир Зеленский.

Чем известен Сырский?

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года во Владимирской области РСФСР. В Украину перебрался только с 1980 года.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода ещё в СССР.

С 2014-го Сырский оказывал сопротивление россиянам. Возглавил штаб АТО и тогда же получил звание генерал-лейтенанта.

В 2015 году был командующим гарнизона украинцев в Дебальцево, которое потом было окружено россиянами, а ВСУ потерпели разгромное поражение.

За успешную оборону Киева был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года удостоен звания Герой Украины.

В сентябре 2022 года Александр Сырский под командованием Залужного вел контрнаступление ВСУ в Харьковской области, когда украинцы освободили Балаклею, Купянск, Изюм.

Аналитики издания The Economist, комментируя стиль командования генерала Сырского, отмечают принципы децентрализованного командования, детальное планирование, а также использование элементов обмана и внезапности.

Она также руководил обороной Бахмута, осень 2022 — весна 2023, который россияне захватили.