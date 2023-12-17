Украина начала "контролируемое отступление". Эксперты рассказали, что будет в 2024 году

Опубликовано: 17.12.2023 09:58 , Обновлено: 04.07.2024

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил со ссылкой на анонимного офицера ВСУ, что Украина отказалась от идеи отвоевать занятые Россией украинские территории. При этом подразделения ВСУ получили приказ отступать при определенных обстоятельствах.

Офицер утверждает, что главным приоритетом для ВСУ стала цель уничтожения как можно большего количества российских военных при минимальных собственных потерях.

Для этого украинские военные устраивают минные поля и укрепления, взять которые россияне могут только путем больших потерь. “Наша цель — добиться максимально положительного коэффициента уничтожения, — рассказал в интервью BILD офицер ВСУ. - Если 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжаем, если 1 к 1, мы отступим”.

Новую тактику подтвердили другие украинские военные и западные военные аналитики. “Теперь уже нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы”, - рассказал другой представитель ВСУ.

Один из западных военных консультантов, который неоднократно сотрудничал с ВСУ, рассказал, что по сути речь идёт о “контролируемом отступлении с боем”.

“Вы создаёте минное поле и наблюдаете, как на нём погибает как можно больше русских и уничтожаются их танки. А когда они пройдут, вы отступите на километр и позволите русским въехать на следующее минное поле, которое было тем временем установлено”, — раскрыл он суть новой тактики ВСУ.

По мнению эксперта, такие действия ВСУ - вынужденная мера, в надежде, “на достижение кульминационной точки, в которой российское наступление рухнет”. Украинские военные будут следовать новой тактике до тех пор, пока российская армия истощит резервы военной техники и солдат, накопленные для наступления. Или пока ВСУ не получат “оружие, меняющее правила игры”.

Удержание или даже возвращение территорий, говорит советник, снова станет приоритетом только когда российские силы либо потеряют достаточно людей и техники, либо на фронт прибудет которое позволит Украине взять инициативу в свои руки, например, «крылатые ракеты, такие как ATACMS или Taurus», а также «истребители, такие как F-16 или JAS 39».

Украина продержится год?

В генштабе ВСУ признали, что российская армия перешла в наступление почти по всей линии фронта. При этом на Западе полагают, что даже в условиях сокращения внешней военной помощи, ВСУ смогут продержаттся весь 2024 год.

Такое мнение высказал экс-адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис для агентства Bloomberg. «Украина, вероятно, сможет прожить еще один год при сокращении поддержки Запада, но после этого Путин добьется своего», — заявил Ставридис.

При этом американский военный считает, что ВСУ вряд ли смогут изгнать Россию с оккупированных территорий юго-востока Украины.

В свою очередь, министерство обороны Эстонии выпустило доклад, в котором называет 2024 год решающим для Украины. Там считают, что для Киева будет критически важным наладить собственное производство техники, боеприпасов и различных вооружений, чтобы противостоять агрессии.

А экс-замсекретаря Совбеза Украины, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что качество российской армии значительно улучшилось. Настолько, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины по качеству формирования и подготовки подразделений.

“У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов”, — заявил эксперт, уточнив, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.