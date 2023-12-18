ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. А что россиянам разрешил?

Опубликовано: 18.12.2023 19:12 , Обновлено: 18.12.2023

Совет ЕС 18 декабря одобрил список санкций в отношении России в ответ на ее вторжение и продолжение войны в Украине. На этот раз в запретный список попали алмазы, танкеры и многое другое.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/EUCouncil/status/1736766636659503169?t=Dkbsaz3wypj96OXNMnWOLA&s=19”]

Вот основные запреты ЕС в отношении Москвы:

С 1 января ЕС запретил импорт из РФ непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами. При этом косвенный запрет на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах начнут постепенно внедрять с 1 марта 2024 года по к 1 сентября 2024 года.

ЕС постановил на протяжении 12 месяцев будет запретить ввоз из России сжиженного пропана.

ЕС запретил ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и сервоприводы для беспилотников.

Евросоюз запретил импорт российских чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и металлических труб.

Евросоюз обязал европейские компании внести в свои экспортные договора пункт о запрете реэкспорта авиационных товаров и оружия в Россию.

ЕС приказал компаниям уведомлять о продаже танкеров компаниям третьих стран, чтобы те не помогали России обходить потолок цен на нефть с помощью «теневого флота».

Что разрешил?

При этом россиянам всё-таки разрешили ввозить в страны ЕС предметы личной гигиены и одежду, которая надета на них или находится в их багаже, а также авто с дипномерами.

Также Евросоюз разрешил отдельным странам-членам союза разрешить въезд автомобилей россиян при условии, что владельцы не станут их продавать и будут пользоваться только в личных целях.