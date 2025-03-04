Одна из стран ЕС пригрозила заблокировать саммит по Украине

Опубликовано: 04.03.2025 08:27 , Обновлено: 04.03.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо связал вопросы предоставления Украине финансовой и военной поддержки от лица Европейского союза и отдельно транзита газа в Европу. Как сообщило агентство ČTK, он пригрозил заблокировать грядущий саммит, если на нём не поднимут тему прекращения Киевом транзита газа.

«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых [решений], которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине», — предупредил премьер.

Он потребовал призвать Украину возобновить поставки «голубого топлива» не только для Словакии, но и для других стран, покупающих его. «Ситуация абсурдна, Еврокомиссия закрывает глаза и делает вид, что такой проблемы нет», — высказался Фицо, добавив, что поступать в ЕС может и не российский газ.

Его и позицию премьера Венгрии Виктора Орбана можно назвать схожими. Орбан уже призывал ЕС «начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня, и установлении прочного мира в Украине».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Словакия уже начала получать российский газ по новому маршруту. Как сообщил глава компании Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Войтех Ференц, с 1 февраля «Газпром» осуществляет поставки через газопровод «Турецкий поток».

Россия возобновила поставки газа в Словакию. Не через Украину