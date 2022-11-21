У НАТО заканчиваются запасы оружия — Столтенберг

Опубликовано: 21.11.2022 13:50 , Обновлено: 21.11.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс использовал большую часть своих запасов оружия и боеприпасов. Его слова передает CBC.

В связи с этим, как подчеркнул Столтенберг, НАТО нужно «активизировать свой военный потенциал» и нарастить производство оружия, чтобы продолжить поддерживать Украину.

По его словам, страны НАТО должны быть готовы заплатить «определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины». Например, более высокие цены на энергоносители и другие экономические последствия. В то же время обратил внимание, что Украина сейчас «платит» гораздо большую цен.

«Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью — каждый день, и мы обязаны их поддерживать», — заключил он.

К слову, ранее газета Washington Post со ссылкой на источник также писала, что США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину.

Там отметили, что западные страны уже передали многие типы вооружения и сейчас им приходится «копаться глубже в своих запасах».

Тем временем министр обороны Германии заявила, что Берлин готов предоставить Польше противоракетные системы, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертельного ракетного инцидента на польской территории недалеко от границы с Украиной на прошлой неделе.

Германия предложила Польше ПВО Patriot для защиты от российских ракетных атак