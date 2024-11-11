Глава Минобороны Польши предложил расширить сферу действия американского противоракетного щита

Опубликовано: 11.11.2024 17:43 , Обновлено: 11.11.2024

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что собирается обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и "друзьями из США" вопрос о том, чтобы расширить сферу действия американского противоракетного щита.

При этом Косиняк-Камыш не уточнил, в каких направлениях собирается расширить область действия противоракетной обороны, лишь добавив, что этому готова поспособствовать его “Польская крестьянская партия” благодаря своим “широким контактам” в США.

“В этих переговорах мы должны сыграть важную роль, поскольку у нас хорошие контакты как с демократами, так и с республиканцами. Мы к этому готовы, — добавил он.

[info_b]Американский противоракетный щит — это комплексная система обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов, в том числе ядерных боеголовок. Целью является защита всей территории США, а также их союзников, дружественных государств и передовых военных баз от ракетных ударов ограниченной мощности.[/info_b]

Также глава Минобороны отметил, что сотруднического Польши и США “очень прочное”, о чём свидетельствует открытая в среду база противоракетной обороны, передало местное радио RMF24. Косиняк-Камыш добавил, что это уже “не просто американские инвестиции”, а “работа всего НАТО”.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что на среду, 13 ноября, запланировано открытие ещё одной базы противоракетной обороны в Редзиково, которая представляет собой “американо-европейский поэтапный адаптивный подход, являющийся вкладом США в интегрированную воздушную и противоракетную систему НАТО”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на недавнюю критику президента Украины Владимира Зеленского. Тот обвинил Варшаву в отказе сбивать российские ракеты, а также поставлять дополнительные самолёты-истребители МиГ, в которых остро нуждается Украина.

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Кроме того, Александр Лукашенко заявил о том, что необходимость возвращения к “нормальным отношениям на межгосударственном уровне” с Польшей в настоящее время растёт. Об этом говорится в официальном поздравлении с Днём независимости, которое Лукашенко от себя лично и от имени белорусского народа 11 ноября направил народу Польши.

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