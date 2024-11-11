Лукашенко призвал поляков к "нормальным отношениям". Что пообещал кроме "народной дипломатии"?

Опубликовано: 11.11.2024 12:01 , Обновлено: 11.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что необходимость возвращения к "нормальным отношениям на межгосударственном уровне" с Польшей в настоящее время растёт. Об этом говорится в официальном поздравлении с Днём независимости, которое Лукашенко от себя лично и от имени белорусского народа 11 ноября направил народу Польши.

В своём поздравлении белорусский президент указал на “общее христианское и культурное наследие” двух соседних стран, “широкие связи в разнообразных отраслях”, а также заявил о “безальтернативности сохранения взаимоуважительных и добрососедских отношений” между Польшей и Беларусью.

В Администрации Лукашенко заявили, что уже сейчас Беларусь “делает всё” для упрощения путешествий поляков в нашу страну, создания “дополнительные возможности для отдыха”, посещения родных и близких и “налаживания полезных экономических связей”.

“Шаг за шагом, по мере того как все больше поляков приезжают в нашу страну в рамках безвизового режима, укрепляется народная дипломатия, растет необходимость возвращения к нормальным отношениям на межгосударственном уровне”, - заявил Лукашенко в своём поздравлении и выразил уверенность в том, что “скоро эта естественная потребность обоих обществ будет реализована”.

“Минск готов продолжать работу в данном направлении”, - резюмировал он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления “буферной зоны” между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

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Мы также рассказывали о польском актёре Ярославе Якимовиче, который угодил в центр настоящего политического скандала после визита в Беларусь. Во время путешествия по стране он снял несколько видеороликов, которые выложил у себя в соцсетях, однако их общий посыл в Польше не оценили. Настолько, что ситуацию прокомментировало даже польское Министерство иностранных дел.

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