МАГАТЭ: Запорожская АЭС принадлежит Украине - "Для нас очевидно"

Опубликовано: 06.10.2022 21:49 , Обновлено: 14.11.2024

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после прибытия в Киев 6 октября заявил, что Запорожская ажс согласно всем междунаролным нормам принадлежит Украине. По словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна управляться ее законным оператором - украинским "Энергоатомом"

“Для нас очевидно, что им владеет “Энергоатом”, так как это украинское учреждение”, - заявил Гросси.

“В том, что касается безопасности завода и его работы, мы по-прежнему руководствуемся нашими соглашениями с Украиной. Мы - международная организация, действующая в соответствии с международным правом, которое, как вы знаете, не приемлет аннексий”, - пояснил свою позицию глава МАГАТЭ.

Ранее Телеграф сообщил, что министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва 26 сентября призвала исключить Российскую Федерацию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если российские войска не покинут Запорожскую АЭС. Об этом в понедельник, 26 сентября, она написала в микроблоге Twitter.

Новость Телеграф

А российские СМИ сообщили, что “Росатом” “оформил” захваченную в Украине Запорожскую АЭС в виде российского предприятия. Для чего учредил акционерное общество “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче оккупированной АЭС в украинском Энергорадаре “Росатому”.

Путин приказал считать Запорожскую АЭС в Украине собственностью России