США решили на месяц приостановить пошлины на товары из Мексики

Опубликовано: 03.02.2025 20:21 , Обновлено: 03.02.2025

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум договорились о приостановке действия заградительных пошлин на мексиканские товары сроком на один месяц. Об этом лидеры обеих стран сообщили в своих социальных сетях.

Переговоры стали оперативной реакцией мексиканских властей на недавнее решение Трампа ввести 25%-ные пошлины на товары из Мексики. Аналогичный тариф был введён и для товаров из Канады (кроме энергоресурсов), а китайская продукция дополнительно обложена 10%-ной пошлиной, сообщил Business Insider.

«Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений… Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня», — написала Шейнбаум в соцсети X.

Трамп, в свою очередь, подтвердил договорённость в Truth Social: «Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц».

В рамках достигнутых соглашений Мексика обязалась усилить борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Как заявила Клаудия Шейнбаум, на границу с США она дополнительно направит 10 тысяч бойцов Национальной гвардии.

«Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила», — сообщила она.

В ответ на эти меры США предпримут усилия по предотвращению контрабанды оружия в Мексику.

Дональд Трамп заверил, что будет лично участвовать в переговорном процессе с мексиканской коллегой. В течение месяца пройдут переговоры, в которых с американской стороны примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Мексика также направит своих представителей.

Сегодня представители правительств двух стран начнут совместную работу по обеспечению безопасности и функционированию торговли.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, Мексика пообещала США ответные меры. Ещё ранее Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 25%-ных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Также политик принял решение применить аналогичные меры к Китаю, установив пошлины в размере 10%.

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