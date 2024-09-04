Германия пообещала передать Украине 17 систем ПВО IRIS-T

Опубликовано: 04.09.2024 20:06 , Обновлено: 04.09.2024

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 4 сентября анонсировал передачу Украине 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Слова Шольца привел немецкий телеканал N-tv.

“В Украине IRIS-T на сегодняшний день сбила более 250 ракет, беспилотников и крылатых ракет и спасла бесчисленное количество жизней. Система демонстрирует впечатляющий показатель попадания — 95%», - отметил Шольц.

Он рассказал, что для Украины заказали восемь систем IRIS-T SLM и девять связанных с ними систем IRIS-T SLS. Четыре системы, по планам, передадут в этом году, остальные - в 2025-м.

“Немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы приняли меры предосторожности и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла продолжать полностью полагаться на нас в будущем”, - сказал канцлер Германии.

Как передало слова неназванного чиновника из немецкого правительства агентство Bloomberg, Украина получит к 2026 году все IRIS-T от Германии. Предполагается, что в сумме украинская армия будет обладать 24 системами IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.

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IRIS-T — это инфракрасная самонаводящаяся ракета средней дальности, доступная в вариантах «воздух-воздух» и «земля-воздух» . Также называется AIM-2000.

Ракета была разработана в конце 1990-х — начале 2000-х годов в рамках немецкой программы по созданию инфракрасной самонаводящейся ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Одна батарея IRIS-T SLM, поставленная Германией Украине, состоит из трех пусковых установок на грузовиках, каждая из которых несет восемь ракет (с дальностью 40 километров), и отдельной командной машины.

Она объединяет несколько источников радиолокационного излучения и способна запускать и отслеживать все 24 ракеты одновременно. IRIS-T SLM может противостоять ракетам класса «земля-воздух» и крылатым ракетам, в том числе низколетящим и скрытным.

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Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс в конце августа сообщил, что страна подготовила к отправке в Украину “крупнейшую партию” из 1400 дронов. По словам Спрудса, «в рамках международной коалиции дронов» Латвия предоставила Украине в общей сложности 3000 боевых дронов различных типов и характеристик.

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