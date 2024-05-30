Польша повысила стоимость национальной визы почти в 2 раза. Но есть нюанс

Опубликовано: 30.05.2024 10:30 , Обновлено: 30.05.2024

Консульский отдел польского посольства в Минске объявил об изменении суммы консульского сбора. Об этом в четверг, 30 мая сообщил визовый центр Польши VFS Global.

Стоимость шенгенской визы (тип С), о подорожании которой ходили слухи ранее в этом месяце, по данным VFS Global, остаётся прежней - 35 евро. Столько же будет стоить и национальная виза Польши. Однако, в случае повторного рассмотрения заявления на национальную визу (типа D) с 1 июня 2024 года придётся платить на 69% больше - 135 евро вместо нынешних 80 евро, сообщили в VFS Global.

Одновременно с этим компания сообщила, что почти неделю - с 6 по 11 июня 2024 года - визовые центры Польши в Минске, Гомеле и Могилеве не будут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. С чем связана временная приостановка работы по шенгенским визам, там не уточнили.

Польша перестала выдавать визы PBH белорусам

Ранее Telegraf.news сообщил, что в январе этого года Польша в Беларуси прекратила прием документов на визу Poland Business Harbour (PBH), а в апреле польские визовые центры изменили правила регистрации для белорусов, потребовав от заявителей проходить обязательную верификацию с оригиналом паспорта и устройством с видеокамерой.

Понадобится телефон с камерой. Польские визовые центры изменили процедуру регистрации для белорусов