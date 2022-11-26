Германия и Франция договорились помочь друг другу пережить зиму

Опубликовано: 26.11.2022 11:07 , Обновлено: 26.11.2022

Власти Германии и Франции обязались оказывать друг другу взаимную поддержку в предотвращении возможного энергетического кризиса после того, как поставки из России иссякли из-за войны на Украине.

В рамках совместного соглашения, подписанного канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Франции Элизабет Борн, Германия будет обеспечивать Францию электроэнергией, получая взамен столь необходимый природный газ, сообщает Associated Press.

“Друзья помогают друг другу в беде”, - сказал Шольц после церемонии подписания в Берлине. Борн поддержала это мнение, заявив, что дружба между странами имеет решающее значение. Она уже доказал, что может выдержать испытания и справиться со многими вызовами.

«Всем очень удобно» — Европа нарастила импорт российского СПГ

Германия сильно зависела от поставок российского газа до того, как московские войска вторглись на Украину в феврале. С тех пор Германия изо всех сил пыталась найти другие источники, в том числе за счет увеличения импорта сжиженного природного газа. Франция, тем временем, изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности в электроэнергии из-за ремонтных работ на нескольких атомных электростанциях страны.

Осень в Европе была аномально теплая, а газохранилища заполнены более чем на 90%. В Еврокомиссии поют себе же победные оды. Но сторонние аналитики не так уверены в том, что Европа сможет избежать энергетического кризиса. У России все ещё есть рычаги, чтобы устроить для ЕС самую страшную зиму за поселедние десятилетия.

Россия все ещё может наказать Европу зимой — The Economist назвал три сценария газовой войны