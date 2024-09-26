В НАТО начали готовить план масштабной эвакуации на случай войны с Россией

Опубликовано: 26.09.2024 10:05 , Обновлено: 26.09.2024

В НАТО начали разрабатывать план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией. Об этом сообщил глава командования по логистике Альянса немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

«НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военнослужащих с линии фронта в случае войны с Россией, возможно, с помощью санитарных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться слишком опасной», - передало слова высокопоставленного генерала агентство Reuters.

Зольфранк также отметил, что странам НАТО ещё предстоит унифицировать медицинские правила. По его словам, одним из решений может стать создание «военно-медицинского Шенгена», который обеспечит «свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, необходимые при тяжелых ранениях».

При этом немецкий генерал добавил, что «будущий сценарий медицинской эвакуации» будет отличаться от опыта союзников в Афганистане и Ираке, поскольку военные, “скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий, большим числом раненых и, по крайней мере, временным отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что вечером в среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины страны. Сам документ, вносящий корректировки, пока не опубликован, однако ключевые изменения озвучил сам Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

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