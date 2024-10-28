«Ситуация спокойная» - В ВС Беларуси рассказали, зачем направили силы спецопераций на границу с Украиной

Опубликовано: 28.10.2024 08:45 , Обновлено: 28.10.2024

Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко рассказал, зачем на границу с Украиной направили силы спецопераций и почему численность военнослужащих, прикрывающих южные участки белорусской границы, "то увеличивается, то уменьшается".

По словам Денисенко, число военнослужащих на белорусско-украинской границе варьируется “в зависимости от ситуации на той стороне”. Военнослужащих сил спецопераций туда, по его словам, направляют по решению главы государства “для адекватного реагирования на происходящее”.

“Мы выполняем задачи непосредственно по усилению границы и помощи пограничникам”, - пояснил Денисенко в эфире гостелеканала СТВ.

Кроме того, военнослужащие дополнительно занимаются прикрытие и усилением защиты больших баз арсенала, расположенных вдоль границы Беларуси и Украины, а также других стратегических объектов, таких как аэродромы.

При этом командующий силами спецопераций подчеркнул, что на сегодняшний день на приграничной территории “ситуация спокойная”.

“Что наши пограничники, что на той стороне выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделениями территориальной обороны, мы при необходимости помогаем нашим”, - пояснил Денисенко.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с ситуацией, которая складывалась в начале российско-украинской войны в 2022 году, он отметил, что сейчас ситуация спокойнее.

“Нам и листовки забрасывали, и непристойные жесты показывали. Но сейчас этого нет”, - заявил Денисенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале прошлого года в Государственном погранкомитете Беларуси пожаловались, что украинские пограничники не только продолжают минировать территории рядом с границей, но демонстративно показывают своим белорусским коллегам неприличные жесты. В качестве доказательства, они их даже сняли на видео и опубликовали для всеобщего обозрения.

В ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе