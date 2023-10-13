"Приближаются холода" - глава МИД Венгрии прилетел в Москву просить газ. Кто ещё в ЕС покупает российский?

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Опубликовано: 13.10.2023 14:22 , Обновлено: 13.10.2023

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 октября поилетел в Москву и не скрывал причин такого визита. "Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", — написал он в четверг вечером.

Петер Сийярто ранее похвалился: “Мы заключили сделку с Турцией, Россией, Болгарией и Сербией о том, что мы построим так называемый трубопровод “Турецкий поток”, который будет служить альтернативным маршрутом доставки российского газа не через Украину в Центральную Европу, включая Венгрию”.

“В тот раз нам угрожали санкциями наши союзники, но мы придерживались наших национальных интересов, потому что мы знаем, что если вы зависите от одного-единственного маршрута доставки, вы можете быстро попасть в беду”, - заявил венгерский министр.

По подсчетам венгерских СМИ, это уже пятый визит Сийярто в Россию с момента ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. При этом за это время глава венгерской дипломатии ни разу не ездил в Киев.

В резолюции, принятой в середине сентября 2023 года, Европейский парламент раскритиковал февральский визит в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто как противоречащие политике Европейского Союза в отношении Беларуси и России.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, однако, обвинил Европейский Союз в лицемерии и зависти. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого в воскресенье, 17 сентября, опубликовал в Facebook.

Таким образом, политик отреагировал на обвинения со стороны ЕС в недемократичности политических устройств Турции и Венгрии.

Кто, кроме Венгрии, покупает в ЕС российский газ?

Венгрия - не единственная страна в ЕС, которая желает ставку на российский газ. Доля российского природного газа на греческом рынке за первые девять месяцев 2023 года достигла того же уровня, что и до вторжения в Украину, в то время как в сентябре она достигла рекордно высокого уровня в 72%. Речь идёт о сжиженном газе.

В общем, за первые семь месяцев 2023 года импорт СПГ из России в Европу увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, то есть до российского вторжения в Украину. В настоящее время Россия является вторым по величине поставщиком СПГ в Европу (13%), и, по данным неправительственной организации Global Witness, стоимость поставок российского СПГ в Европу за первые семь месяцев 2023 года составила 5,29 млрд евро.

[info_b]По данным Евростата, в первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС по трубопроводам с долей 38,8 процента, чуть опережая Норвегию (38,1 процента). Но к первому кварталу 2023 года доля России снизилась на 21 процентный пункт, в то время как доля Норвегии (+8 п.п.), Алжира (+7 п.п.) и Великобритании (+4 п.п.) увеличилась.[/info_b]

На инфографике ниже указаны самые крупные поставщики газа в Евросоюз в 2023 году:

Месяц назад официальный представитель Еврокомиссии в Вене раскритиковал продолжающийся импорт газа из России в этой стране, сообщила местная газета Kleine Zeitung.

“Боже мой, 55% газа, потребляемого Австрией, по-прежнему поступает из России”, - заявил Мартин Сельмайр.

Отчет ЕС от мая 2023 года засвидетельствовал неудачи Австрии в отключении от российского газа. В то время как доля импорта газа из России снизилась с 80% до 57%, у Австрии “нет четко определенного краткосрочного плана по полному отключению от России”, было сказано в документе.

Ранее Телеграф писал, что эксперты спрогнозировали, что цена на российский трубопроводный газ, поставляемый в Китай в ближайшие годы будет снижаться. И этом при том, что уже сейчас Россия поставлено газ в Китай по цене почти в два раза ниже, чем продает для ЕС.

Только начало? Китай вынудил Россию продавать газ почти в два раза дешевле