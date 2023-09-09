Только начало? Китай вынудил Россию продавать газ почти в два раза дешевле

Опубликовано: 09.09.2023 18:23 , Обновлено: 09.09.2023

Эксперты спрогнозировали, что цена на российский трубопроводный газ, поставляемый в Китай в ближайшие годы будет снижаться. И этом при том, что уже сейчас Россия поставлено газ в Китай по цене почти в два раза ниже, чем продает для ЕС.

Согласно документу, с которым ознакомилось агенство Reuters, цена российского трубопроводного газа для Турции и Европы в этом году снизится до 501,6 долларов за 1 тыс. куб. м. Китай же будет покупать российский газ за 297,3 и 271,6 долларов за тыс. кубометров в 2023 и 2024 годах соответственно.

Китай не торопится покупать больше газа у России?

Тем временем, в Кремле сообщили, что Россия завершает согласование маршрута газопровода “Сила Сибири-2” (переговоры о строительстве газопровода из Ямала на китайский рынок идут уже два десятилетия). Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в журнале Министерства энергетики, опубликованном в 6 сентября.

Впрочем, Китай до сих пор тянет с проектом. Российский газовый гигант “Газпром” приступил к технико-экономическому обоснованию проекта ещё в 2020 году и хочет, чтобы он начал поставлять газ к 2030 году.

Китаю и России еще предстоит договориться об условиях поставок газа по этому маршруту, включая ценообразование. Переговоры являются сложными, не в последнюю очередь потому, что ожидается, что Китаю не понадобится больше газа до 2030 года, считают отраслевые эксперты, передает Reuters.

Россия же пытается увеличить торговлю с Азией, поскольку экономические связи с Западом сокращаются из-за вторжения России в Украину.

В Кремле хотят увеличить поставки трубопроводного газа в Китай на 50 миллиардов кубометров в год по “Силе Сибири-2”, в то время как существующий трубопровод “Сила Сибири” должен обеспечивать 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Не поможет России?

Возглавлявший до февраля 2022 года департамент стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» эксперт Сергей Вакуленко считает, что Китай не сможет заменить европейский рынок.

“Учитывая все обстоятельства, в которые загнала себя Россия после февраля 2022 года, строительство «Силы Сибири — 2» можно считать рациональным решением (оно могло иметь смысл даже в довоенной реальности). Но этот проект совершенно точно не станет полноценной заменой газовой торговле с Европой”, - написал он.

По словам эксперта, зависимость «Газпрома» от одного покупателя будет расти, в случае постройки газопровода, ставя компанию и Кремль в ещё больше зависимое положение от Пекина.

Ранее Телеграф сообщил, что Пекин ускорит постройку газопровода из Туркмении вместо российской «Силы Сибири-2». В «Газпроме» это опровергли. Китайская народная республика собирается поставить на паузу строительство газопровода РФ, бросив все силы на проект центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, пишет РБК ссылаясь на Reuters.

Китай приостановил строительство газопровода из России, и ускорил из Туркменистана