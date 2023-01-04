Франция пообещала поставить Украине колесные танки

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Опубликовано: 04.01.2023 20:08 , Обновлено: 04.01.2023

Президент Эммануэль Макрон сообщил 4 января своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Франция направит боевые бронированные машины AMX-10 RC для помощи в войне против России.

Об этом сообщил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора двух лидеров, сообщает Reuters. Выступая перед журналистами, французский чиновник не сообщил никаких подробностей об объеме или сроках планируемых поставок. Представитель Едийсейского дворца рассказал, что переговоры между двумя странами будут продолжены относительно потенциальных поставок других типов транспортных средств.

“Это первый случай, когда бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии”, - сказал чиновник.

AMX-10RC — это французский тяжёлый бронеавтомобиль, который часто называют колёсным танком. Он предназначен для борьбы с вражеской бронетехникой и разведки. Танк оснащен 105-мм пушкой F2. Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей. Машину еще называли истребителем танков и она принимала участие в многочисленных военных конфликтах.

Бронетранспортер AMX-10RC считается устаревшим для борьбы с современными танками, и теперь предназначен поражать бронетехнику, здания, полевые укрепления и другие цели. Однако и Россия использует на поле боя старые танки, так что, возможно, AMX-10RC сможет помочь ВСУ в борьбе с российской бронетехникой различных типов.

Колесный танк AMX-10RC отличается более лёгким бронированием и лучшими показателями подвижности и манёвренности, а также возможностью форсировать водные преграды.

В декабре 2000 года французская армия заключила контракт на модернизацию 256 машин AMX-10RC под названием AMX-10RC-R. Обновление включает в себя: новую автоматическую коробку передач, новую электрогидравлическую систему управления подвеской, дополнительную броневую защиту, информационную систему управления полем боя, систему самозащиты Galix, систему лазерного предупреждения, систему IFF (идентификация “Свой-чужой”), тепловизор для ночного видения и радиостанции PR4G от Thales (ранее Thomson- ЛИКВОР).