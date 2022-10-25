Финские ученые заявили о подводных взрывах возле «Северного потока»

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Опубликовано: 25.10.2022 12:06 , Обновлено: 25.10.2022

Финские сейсмологи 24 октября сообщили, что недалеко от газопровода «Северный поток» в Финском заливе произошло четыре сейсмических события магнитудой от 1,3 до 1,8, примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга. Позже зафиксировали еще одно — магнитудой 1,4.

По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета это взрывы или обрушение.

«Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения», — заявил сейсмолог Яри Кортстрем.

Он добавил, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления судоходного канала. Другой причиной могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Как пишут финские СМИ, это произошло еще 20 и 21 октября. Взрывы происходили с 12:35 до 18:32. Сначала зафиксировали толчок магнитудой 2,0. В 14:02 — уже магнитудой 1,5, в 17.54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4.

Еще один взрыв зарегистрировали в пятницу 21 октября примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

Кстати, в последнее время с газопроводами или газовыми заводами по всему миру происходит что-то странное.

Например, в середине октября в Норвегии произошел инцидент на заводе, которые соединен со вторым по величине газовым месторождением Ormen Lange. Местная полиция заявила о «непонятной ситуации». Известно, что был эвакуирован весь газовый завод, туда направили экстренные службы. Объект находится под охраной национальной гвардии.

В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на втором по величине газовом месторождении

А ранее Телеграф писал, что на польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка.

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Напомним, что вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.

Спустя время шведская газета Expressen опубликовала фотографии газопроводов «Северный поток» после взрывов.

Появились фото разорванных взрывами газопроводов «Северный поток»