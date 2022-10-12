Польша назвала причину утечки нефти из «Дружбы». В Сербии не согласны
Власти Польши прокомментировали утечку на нефтепроводе «Дружба», которую обнаружили вечером 11 октября, и назвали возможную причину произошедшего. Однако в Сербии не согласились с этой версией.
По словам Матеуша Бергера, куратора вопросов стратегической энергетической инфраструктуры Польши, ничего не говорит о том, что утечка произошла из-за диверсии.
«Здесь можно говорить о случайных повреждениях», — передает его слова Reuters.
Он полагает, что возможно произошла авария.
В свою очередь, как пишет ТАСС, вице-премьер Сербии как раз таки полагает, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.
А РИА Новости сообщило, что глава Минэнерго Сербии считает, что эта авария — продолжение событий на «Северных потоках»
Напомним, на польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка. Об этом сообщил 12 октября оператор PERN. Экстренные службы собирают разлитую нефть, которая уже нанесла ущерб окружающей среде.