Польша назвала причину утечки нефти из «Дружбы». В Сербии не согласны

Опубликовано: 12.10.2022 12:30 , Обновлено: 12.10.2022

Власти Польши прокомментировали утечку на нефтепроводе «Дружба», которую обнаружили вечером 11 октября, и назвали возможную причину произошедшего. Однако в Сербии не согласились с этой версией.

По словам Матеуша Бергера, куратора вопросов стратегической энергетической инфраструктуры Польши, ничего не говорит о том, что утечка произошла из-за диверсии.

«Здесь можно говорить о случайных повреждениях», — передает его слова Reuters.

Он полагает, что возможно произошла авария.

В свою очередь, как пишет ТАСС, вице-премьер Сербии как раз таки полагает, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.

А РИА Новости сообщило, что глава Минэнерго Сербии считает, что эта авария — продолжение событий на «Северных потоках»

Напомним, на польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка. Об этом сообщил 12 октября оператор PERN. Экстренные службы собирают разлитую нефть, которая уже нанесла ущерб окружающей среде.

На нефтепроводе «Дружба» в Польше нашли утечку