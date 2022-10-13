В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на втором по величине газовом месторождении

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Опубликовано: 13.10.2022 11:58 , Обновлено: 13.10.2022

В Норвегии произошел инцидент на заводе, которые соединен со вторым по величине газовым месторождением Ormen Lange. Местная полиция заявила о «непонятной ситуации».

Известно, что был эвакуирован весь газовый завод, туда направили экстренные службы. Объект находится под охраной национальной гвардии.

Через полчаса в полиции сообщили, что ситуация прояснилась. Там пообещали изложить подробности позже в пресс-релизе.

Как сообщило NRK со ссылкой на местные власти речь идет про угрозу взрыва бомбы на заводе, о которой неизвестный сообщил по телефону.

Она не подтвердилась. Также СМИ пишут, что сотрудники вернулись на завод и будут работать в обычном режиме.

[info_b]Глубоководный проект Ormen Lange у побережья Норвегии добывает природный газ из-под Норвежского моря и транспортирует его на берег на перерабатывающий завод в Нюхамне в округе Море и Ромсдал. Завод поставляет около 20% британского газа, пишет Bloomberg.[/info_b]

В издании VG отметили, что власти Норвегии после взрывов на газопроводах «Северный поток» уделяют большое внимание своим нефтегазовым объектам.

Ранее Телеграф писал, что на польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка. Об этом сообщил 12 октября оператор PERN.

Власти Польши заявили, что ничего не говорит о том, что утечка произошла из-за диверсии. Однако в Сербии не согласились с этой версией.

Польша назвала причину утечки нефти из «Дружбы». В Сербии не согласны