В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на втором по величине газовом месторождении
В Норвегии произошел инцидент на заводе, которые соединен со вторым по величине газовым месторождением Ormen Lange. Местная полиция заявила о «непонятной ситуации».
Известно, что был эвакуирован весь газовый завод, туда направили экстренные службы. Объект находится под охраной национальной гвардии.
Через полчаса в полиции сообщили, что ситуация прояснилась. Там пообещали изложить подробности позже в пресс-релизе.
Как сообщило NRK со ссылкой на местные власти речь идет про угрозу взрыва бомбы на заводе, о которой неизвестный сообщил по телефону.
Она не подтвердилась. Также СМИ пишут, что сотрудники вернулись на завод и будут работать в обычном режиме.
[info_b]Глубоководный проект Ormen Lange у побережья Норвегии добывает природный газ из-под Норвежского моря и транспортирует его на берег на перерабатывающий завод в Нюхамне в округе Море и Ромсдал. Завод поставляет около 20% британского газа, пишет Bloomberg.[/info_b]
В издании VG отметили, что власти Норвегии после взрывов на газопроводах «Северный поток» уделяют большое внимание своим нефтегазовым объектам.
Ранее Телеграф писал, что на польском участке трубопровода «Дружба», который поставляет нефть в Германию, произошла утечка. Об этом сообщил 12 октября оператор PERN.
Власти Польши заявили, что ничего не говорит о том, что утечка произошла из-за диверсии. Однако в Сербии не согласились с этой версией.
Польша назвала причину утечки нефти из «Дружбы». В Сербии не согласны