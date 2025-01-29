Фицо назвал Зеленского врагом Словакии. Чем пригрозил Киеву?

Опубликовано: 29.01.2025 09:27 , Обновлено: 29.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Владимира Зеленского "врагом" своей страны и пригрозил заблокировать "всю помощь ЕС" Украине, если та не возобновит транзит российского газа через свою территорию. Такие заявления прозвучали 28 января на встрече Фицо с представителями словацкой левоцентристской политической партии SMER.

“Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии”, – процитировало Фицо интернет-издание “Страна”.

По мнению словацкого премьер-министра, единственным языком, “который понимает Зеленский”, является “угроза ответных мер”, поэтому Фицо намерен “воспользоваться принципом взаимности” и проголосовать в Совете ЕС против выделение какой-либо финансовой помощи Киеву.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в срыве встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Планировалось, что именно там стороны смогут обсудить ситуацию с прерванным транзитом газа через территорию Украины.

“Я был готов на встречу в Давосе”, - заверил Фицо. Не состоялась же она, по его словам, из-за того, что Зеленский заранее прислал ему протокол ещё не состоявшейся встречи, в котором предложил прописать пункт о том, что Словакия поддерживает членство Украины в НАТО.

“О газе там не было ни строчки”, – пожаловался Фицо, заявив, что Зеленский “дал понять, что не собирается менять своё решение” по данному вопросу.

Зеленский пока никак не комментировал новые заявления Фицо.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее в этом месяце Фицо и Зеленский уже вступали в заочную перепалку. Словацкий премьер категорично заявил, что не является “украинским слугой” и пригрозил наложить вето на решения Евросоюза выделять дополнительные финансовые средства в помощь Киеву.

«Коса нашла на камень» – Фицо заявил, что не будет «украинским слугой» и пригрозил наложить вето на помощь Киеву

В свою очередь Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января этого года заявил, что Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу, но категорично отказался возобновлять транзит российского.

«Помочь Словакии» — Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту газа в Европу. Но не из России