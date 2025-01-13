Евросоюз пообещал выделить Украине и Молдове 148 млн евро "на экстренную помощь"

Опубликовано: 13.01.2025 15:40 , Обновлено: 13.01.2025

Еврокомиссия пообещала выделить Украине и Молдове очередной пакет гуманитарной помощи на общую сумму 148 миллионов евро. По словам представителей ЕК, финансирование будет направлено на оказание "жизненно важной поддержки", и предусматривает продукты питания, воду, медицинские услуги и "защиту от холода".

В Евросоюзе заявили, что на сегодняшний день около 12,7 миллионов человек “нуждаются в экстренной помощи”. Там добавили, что новые средства в размере 148 миллионов евро продолжат оказывать “жизненно важную поддержку” как Украине, так и Молдове. Таким образом, общий объём гуманитарной помощи, выделенной ЕС, составит более 1,1 миллиарда евро. При этом 140 миллионов пообещали выделить Киеву и 8 — Кишинёву.

Европейские парламентарии заверили, что финансирование будет направлено на оказание экстренной помощи, включая продовольствие, жильё, чистую воду, здравоохранение и “защиту от холода”. По словам представителей Еврокомиссии, ключевыми приоритетами для ЕС являются “поддержка уязвимых групп населения” в регионах восточной и южной Украины, которые “сильно пострадали от войны”.

Тем временем поддержка Молдовы будет заключаться в 8 миллионах евро из общего пакета, которую запланировали направить на оказание помощи украинским беженцам и принимающим их молдавским сообществам (в первую очередь в виде денежных выплат). Также в ЕС заявили, что речь идёт о доступе к “жизненно важным услугам”, таким как здравоохранение и образование, и психологической поддержке.

Ранее Telegraf.news писал, что США решили передать Украине оружие и технику на сумму 0,5 миллиардов долларов. Причем речь идёт о складах армии США, а значит Киеву не придётся ждать, пока вооружение произведут. Об этом сообщил “Голос Америки” со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

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