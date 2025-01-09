Байден решил передать Украине оружие на 0,5 млрд долларов. С какой дилеммой столкнется Трамп?

Опубликовано: 09.01.2025 08:04 , Обновлено: 09.01.2025

США решили передать Украине оружие и технику на сумму 0,5 млрд долларов. Причем речь идёт о складах армии США, а значит Киеву не придется ждать пока вооружение произведут. Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой анонимные источники в Белом доме. Telegraf.news узнал, какое "тяжёлое" решение придется принимать Дональду Трампу вопреки своим предвыборным заявлениям.

Это будет последний пакет военной помощи перед тем, как президент Джо Байден покинет свой пост и передаст власть победившему миллиардеру. Министр обороны США Ллойд Остин в последний раз проведет встречу контактной группы по обороне Украины в Рамштайне и там объявит о помощи.

“Мы сосредоточимся на сохранении динамики, достижении результатов и подаче четкого сигнала: международное сообщество решительно поддерживает Украину”, - ранее пообещал Остин.

[inf]Контактная группа по обороне Украины также известная как «формат Рамштайн» — международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии. Своё неформальное название «Рамштайн» контактная группа и её ежемесячные встречи получили от одноимённой авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года прошла первая встреча, посвящённая военной помощи Украине[/inf]

Ранее избранный президент Дональд Трамп не сказал прямо, продолжит ли он активную поддержку Украины. Однако его советники не раз высказывались за сокращение поставок оружия Киеву. Представители нынешней администрации и военные аналитики предупреждают, что это может обернуться катастрофой для Киева.

В свою очередь, политолог исупруг экс-представительницы Госдепартамента США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что новый президент США столкнется с дилеммой. Если он прекратит активную поддержку, то Украина разгромно проиграет.

Он считает, что в случае отказала США от поставок вооружений в Украину та не просто потеряет часть территорий, а станет протекторатом России.

«Теперь Трампу придется выбирать между признанием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным увеличением американской поддержки Украины», — отмечает политолог. По его оценке, к осени 2025 года Украина «может быть близка к краху» из-за нехватки солдат, техники и падения морального духа.

Ранее Telegraf.news писал, что в Вооружённых силах Украины (ВСУ) в настоящее время считают маловероятными начало военных действий с Беларусью. Об этом заявил лейтенант ВСУ Андрей Коваленко, который руководит Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Украина отвергла вероятность начала войны с Беларусью