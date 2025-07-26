В Европарламенте предложили полностью отказаться от российского газа уже с 2027 года

Опубликовано: 26.07.2025 07:20 , Обновлено: 26.07.2025

В европейском парламенте приступили к обсуждению ускорения внедрения полного отказа от российского газа. Ранее речь шла о 1 января 2028 года. Новое предложение содержит срок 1 января 2027 года.

Агенство Reuters сообщило, что когда в июне Еврокомиссия предложила установить дату на 2028 год, страны ЕС приступили к переговорам на этот счёт.

С предложением начать блокировку российского газа на год раньше выступили депутаты Инесе Вайдере из правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшая депутатская группа в парламенте) и Вилле Ниинистё из Партии зеленых.

Однако дипломаты из стран ЕС сообщили Reuters, что это навряд ли получится. Тем не менее, само предложение в Европарламенте может стать поводом для продвижения других инициатив и усиления ответственности нарушителей будущих запретов.

В частности, Вайдере предложила обязать правительства штрафовать и отбирать лицензии на торговлю энергоносителями у компаний-нарушителей. А Ниинистё выступила за полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года.

Голосование в Европарламенте по предложению Еврокомиссии намечено на осень. Окончательное решение должно быть одобрено Европарламентом и квалифицированным большинством стран ЕС. Это означает, что решение не может быть заблокировано Венгрией и Словакией, которые по-прежнему импортируют российский трубопроводный газ.

Ранее Telegraf.news писал, что государственный поставщик энергии Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) заявил о своих намерениях в следующем году закрыть 100% своих потребностей в газе за счёт поставок из России. На фоне планов Европейского союза существенно сократить закупки российского газа, а к концу 2027 года — и вовсе от него отказаться, эта страна — член ЕС планирует сохранить свои долгосрочные контракты с российским “Газпромом”.

Одна из стран ЕС объявила полный переход на российский газ