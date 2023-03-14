Евросоюз готовит свой закон об иноагентах — Politico

Опубликовано: 14.03.2023 15:37 , Обновлено: 14.03.2023

Евросоюз начал разрабатывать свой закон об «иностранных агентах». Об этом сообщило Politico со ссылкой на три неназванных источника.

По информации издания, закон обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном за пределами ЕС.

Какпишет Politico, это может быть обусловлено борьбой Евросоюза с иностранным влиянием. Например, совсем недавно в ЕС произошел большой коррупционный скандал «Катаргейт» — когда интересы Катара лоббировали в Европе в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Напомним, в Грузии 7 марта начались протесты после принятия парламентом страны в первом чтении закона об «иноагентах», согласно которому некоторые организации, получающие финансирование из-за рубежа, должны были бы зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». Критики заявили, что законопроект подражает такому же в России, принятому в 2012 году для подавления инакомыслия.

Спустя два дня власти Грузии отозвали законопроект.