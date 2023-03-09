Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах после двух суток массовых протестов

Опубликовано: 09.03.2023 09:38 , Обновлено: 09.03.2023

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила об отзыве из парламента законопроекта об иностранных агентах, который стал причиной массовых и даже кровопролитных протестов в Тбилиси.

“Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении”, – говорится в сообщении “Грузинской мечты”.

Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении законопроект, согласно которому некоторые организации, получающие финансирование из-за рубежа, должны были бы зарегистрироваться в качестве “иностранных агентов”. Законопроект, поддержанный правящей партией “Грузинская мечта”, потребовал бы от любых организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве “иностранных агентов” или столкнуться с существенными штрафами. Критики заявили, что законопроект подражает такому же в России, принятому в 2012 году для подавления инакомыслия.

Ранее в свете протестов в Грузии несколько высокопоставленных представителей институтов ЕС, государств-членов ЕС и посольства Великобритании в Грузии выразили обеспокоенность по поводу эрозии демократии в стране.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила свое огорчение в связи с видеозаписями насилия в отношении мирных демонстрантов в Грузии. Она подчеркнула, что демократии могут постепенно разрушаться в руках избранных лидеров. В том же духе Шарль Мишель отметил, что принятие закона об “иностранном влиянии” несовместимо с путем ЕС, которого желает большинство Грузии.

Министр иностранных дел Германии Тобиас Линднер заявил, что закон противоречит ценностям и стандартам ЕС и препятствует сближению Грузии с ЕС.

[info_b]Согласно последним опросам, 85% грузин поддерживают членство в ЕС.[/info_b]

Законопроект спровоцировал массовые протесты в столице Грузии, в результате чего власти страны приказали полицейским применять слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.

Тысячи людей вступили в столкновения с полицией и два дня выходили на улицы столицы Грузии, чтобы выступить против закона об “иностранных агентах”, который, по мнению критиков, ограничит свободу прессы и подорвет усилия страны стать кандидатом на членство в ЕС.

Протестующие с флагами Грузии, ЕС и Украины собрались у здания парламента в Тбилиси и в среду, выкрикивая: “Нет российскому закону”. Демонстранты также перекрыли центральный проспект Руставели в городе после призыва главной оппозиционной партии “Единое национальное движение” собраться там.

Протестующих поддержала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, у которой по конституции страны не так много полномочий (Грузия - парламентская государство).

Президент Грузии заявила во вторник вечером, что намерена наложить вето на закон, если он попадет ей на стол. Однако парламент мог бы преодолеть ее вето. Во вторник она выразила солидарность с протестующими. “Вы представляете свободную Грузию, Грузию, которая видит свое будущее на Западе и никому не позволит отнять это будущее”, - сказала она в обращении, записанном в США, где она находится с официальным визитом.