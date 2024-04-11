Европарламент разрешил депортировать нелегалов в третьи страны и «откупаться» от беженцев

Опубликовано: 11.04.2024 09:14 , Обновлено: 11.04.2024

Европейский парламент в среду, 10 апреля, одобрил радикальные изменения в миграционном законодательстве Евросоюза. Обсуждение миграционной спорной реформы велось почти десять лет, со времен миграционного кризиса 2015 года. Её сторонники назвали решение Европарламента "историческим шагом", тогда как неправительственные организации - "шагом назад в области прав человека".

В общей сложности депутаты на заседании Европарламента в Брюсселе одобрили десять законодательных инициатив. Их суть сводится к ужесточению пограничного контроля, учёта прибывающих в страны ЕС мигрантов и введению особой “системы солидарности” между странами-участницами ЕС по приему беженцев.

Так, среди принятых законодательных инициатив была закреплена концепция “безопасной третьей страны”. Теперь страны смогут отказывать тем, кто просит убежища, если человек проехал через третью страну, считающуюся “безопасной”, где он мог бы подать ходатайство о защите. Однако прежде рассматривающая заявление страна должна убедиться в наличии “достаточной связи” между данным лицом и этой третьей страной.

Кроме того, государствам-членам ЕС предстоит создать независимый механизм для контроля за соблюдением основных прав (в том числе - принципа невыдворения) во время фильтрации. При этом предполагается, что эти процедуры в отношении просителей убежища на внешних границах ускорятся: тех, у кого изначально низкие шансы на получение разрешения на пребывание в ЕС, будут депортировать быстрее, а принимать это решение планируют ещё на границе в течение пяти дней. Кстати, планируется ужесточить идентификацию личности на границе, проверку здоровья и безопасности. В частности, процедуру снятия отпечатков пальцев, которые будут вноситься в базу данных Eurodac, теперь обяжут проходить и детей в возрасте от 6 лет.

В числе прочих значимых нововведений - система квот по мигрантам и беженцам: при превышении числа соискателей убежища в так называемых “первых странах въезда” (к ним, в частности, относят Италию, Грецию, Испанию, Кипр, Мальту) просителей убежища будут обязаны принимать другие страны Евросоюза.

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При этом предполагается, что от нелегалов и беженцев можно будет “откупиться”. По данным The Guardian, любое государство-член ЕС сможет отказаться впускать мигрантов на свою территорию, “внеся свой вклад натурой” - предоставив необходимое оборудование, средства или экспертов, например, юристов. Им также разрешат платить по 20 тыс. евро за человека в спецфонд за тех людей, которых они решат не принимать в своей стране.

Как отметило издание The Guardian, против принятия данной реформы активно выступали крайние левые, которые называли новые требования “слишком жесткими” и настаивали на том, что реформа “ознаменовала собой отказ от европейских ценностей сострадания и человеческого достоинства” и нанесла “серьезный удар по правам человека”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале апреля в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит впускать граждан без биометрического паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировали ситуацию.

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