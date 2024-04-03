Белорусов с такими документами перестанут с осени пускать в ЕС? Узнали подробности

Опубликовано: 03.04.2024 15:36 , Обновлено: 03.04.2024

В СМИ появилась информация о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит впускать граждан без биометрического паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировали ситуацию.

“В феврале к нам стали поступать обращения граждан, где они интересуются о правдивости сведений из средств массовой информации, что Евросоюз планирует со второй половины 2024 года прекратить принимать граждан без наличия биометрического паспорта. Я заявляю, что ни нам, ни Министерству иностранных дел такой информации официально никто не направлял”, — сообщил представитель Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел.

Однако, в Департаменте подтвердили, что слышали о подобной информации из СМИ, и подготовили “огромное количество заготовленных бланков, необходимых для создания биометрических документов”, на случай, если система EES заработает.

Что такое система EES и для чего она понадобилась в ЕС?

В ЕС на самом деле грядут большие изменения в процедуре въезда в страны Шенгена. Там пообещали внедрить EES. Система въезда/выезда (Entry/Exit System EES) представляет собой автоматизированную ИТ-систему для регистрации граждан стран, не являющихся гражданами ЕС и путешествующих на короткий срок. Система регистрирует каждое пересечение внешней границы стран ЕС и касается как путешественников, которым требуется краткосрочная виза, так и тех, кому виза не нужна. Отказы во въезде также фиксируются в системе.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Европейского Союза, система EES должна повысить эффективность и качество процессов управления границами, а также упростить поездки и обеспечить безопасную среду.

Предполагается, что собранные EES персональные данные о путешественниках ускорят пограничный контроль, предотвратят случаи нелегальной миграции, а также облегчат идентификацию лиц, которые не имеют права на въезд, слишком долго находились в европейских странах, используя ЕЭП или используют поддельные удостоверения личности или паспорта.

Сейчас системой EES пользуется уже 29 стран, входящих в Шенгенскую зону.

Когда заработает система?

Конкретных сроков старта работы автоматизированной ИТ-системы EES по-прежнему нет, однако официальные источники ранее заявляли о запуске EES во втором полугодии 2024 года.

Некоторые европейские СМИ, ссылаясь на заявление Eurotunnel (компании, которая управляет подводным железнодорожным туннелем между Великобританией и Францией), сообщали, что EES будет запущена 6 октября 2024 года.

Пустят ли белорусов в ЕС без биометрического паспорта?

На самом деле, на официальном сайте ЕС [link href=“https://travel-europe.europa.eu/ees/faqs-ees_en#whom” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] говорится [/link]: “Если вы не являетесь гражданином ЕС и ваши данные должны быть внесены в EES, вам необходимо иметь биометрический паспорт (паспорт, содержащий чип с вашей биометрической информацией, полученной от вас в момент подачи заявления на получение паспорта), чтобы иметь возможность использовать автоматизацию, если это возможно” .

На территории Беларуси получить биометрический паспорт вполне возможно всем белорусам. А это значит, что, скорее всего, от граждан Республики на самом деле будут требовать такой документ. Однако фраза “если это возможно” может значить, что кому-то позволят пересечь границу Шенгенской зоны по старому паспорту. Впрочем, белорусам придется объяснять, почему у них нет возможности получить биометрический документ. Получится ли это доказать - большой вопрос.

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