Еврокомиссия разрешила не забирать у россиян одежду при въезде в ЕС. А что точно конфискуют?

Опубликовано: 12.09.2023 08:16 , Обновлено: 12.09.2023

Еврокомиссия вынуждена была дополнительно разъяснять таможенные ограничения и правила въезда в Евросоюз на личном автотранспорте, введенные для граждан России. На пресс-конференции в понедельник, 11 сентября, официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри разъяснил, что россиянам при въезде в ЕС всё же разрешат провезти, а что - точно конфискуют.

Из новых правил, о которых стало известно в минувшую пятницу, следует, что гражданам России запрещено не просто въезжать в Евросоюз на личном транспорте, но ввозить личные вещи. В перечень из 150 видов подсанкционных товаров попали не только дорогостоящая техника, такая как компьютеры и смартфоны, но и личная одежда и даже зубная паста.

Такая трактовка санкционных ограничений, действующих для РФ, вызвала шквал негодования как среди российских СМИ, политиков и чиновников, так и рядовых граждан. В результате представителям Еврокомиссии пришлось выступить с дополнительными разъяснениями.

Даниэл Шеридан Ферри заявил, что Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза не конфисковать на границе личные вещи рядовых российских туристов, даже если эти их вещи подпадают под действующие санкции.

“Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций. Следует это принимать во внимание”, — процитировалопредставителя Еврокомисии агентство Sputnik.

Впрочем, данное правило не касается личного транспорта россиян - он, как и следовало из ранее опубликованных правил, подлежит конфискации на границе, так что въезд в страны Евросоюза на личном авто для россиян теперь закрыт.

В Еврокомиссии также ранее заявили, что страны которые непосредственно будут реализовывать новые таможенные ограничения, будут вольны свободно их трактовать, так что как будут действовать новые правила на практике в конкретной европейской стране, покажет время.

Напомним, Евросоюз запретил россиянам въезжать на своих автомобилях, а также ввозить личные смартфоны, ноутбуки, драгоценности и косметику. Об этом 10 сентября сообщило РБК со ссылкой на Еврокомиссию. По словам российского журналиста Антона Орехъ, такие меры «фактически означают запрет для россиян на въезд в ЕС».

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В ответ на это в России на европейских чиновников обрушились с критикой. В частности, бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС и вывести российских дипломатов на родину, а пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков призвал западных чиновников “опомниться”. “Вам потом будет стыдно просто за то, что вы такие мысли клали на бумагу”, - заявил он.

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