Еврокомиссия предложила поднять цену на «шенген». На сколько?

Опубликовано: 07.02.2024 14:14 , Обновлено: 07.02.2024

Официальный портал Европейской комиссии опубликовал инициативу по увеличению базового сбора за шенгенскую визу на 12% до конца 2024 года. Еврокомиссия предположила повышение базовой платы за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Но не для всех стран.

В представленном проекте, открытом для обсуждения, Еврокомиссия предложила еще больше повысить пошлину для тех стран, которые «не готовы сотрудничать с Евросоюзом по возвращению своих граждан, выдворяемых из стран ЕС за незаконную миграцию, нарушения визового режима».

Если Совет ЕС решит, что существует «недостаточное сотрудничество по реадмиссии» с третьей страной, то стоимость шенгенской визы для граждан этой страны вырастет со 120/160 евро до 135 евро/180 евро.

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Роме того, пересмотр визовых сборов повлияет на максимальную сумму, которую могут взимать внешние поставщики услуг в качестве сервисных сборов. Например, если виза подорожает до 90 евро, то до 45 евро увеличится сумма сервисного сбора.

Для ситуаций продления шенгенской визы предложили оставить пошлину прежней – 30 евро. И уточнили, что пересмотр стоимости визы не повлияет на визовые сборы для стран, с которыми ранее заключены соглашения об упрощении визового режима.

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Сколько стоят визы в некоторые другие страны

Виза для США стоит 185 евро или 172 евро;

для Великобритании – от 115 фунтов стерлингов (134 евро);

для Канады – 100 долларов плюс 85 долларов за биометрию, или 130 евро;

для Австралии – 190 долларов США, что эквивалентно 117 евро.

Напомним, Совет ЕС частично приостанавливал действие упрощенного визового режима с Беларусью осенью 2021 года – для официальных лиц.

Ранее Телеграф писал, что туристам из Беларуси с 4 февраля больше не требуется виза для посещения Ирана, об этом сообщило агентство IRNA. По словам зам. министра иностранных дел Али-Реза Бигдели, в одностороннем порядке отменили визы с 28 странами.

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