Еще одна страна у моря отменила визы для белорусов

Опубликовано: 01.02.2024 10:01 , Обновлено: 06.01.2025

Туристам из Беларуси с 4 февраля больше не потребуется виза для посещения Ирана, сообщило агентство IRNA. По словам зам. министра иностранных дел Али-Реза Бигдели, в одностороннем порядке отменили визы с 28 странами. Что интересного в Иране для белорусов?

Первоначально Иран планировал отменить визы для 33 стран, но в итоговом списке не оказалось Таджикистана, Ливана, Малайзии, Венесуэлы и России (гражданам РФ разрешили въехать в Иран без визы в туристических целях только в составе групп от 5 до 50 человек сроком не более 15 дней).

Страны, которым Иран отменил визы:

Беларусь, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Узбекистан, Кыргызстан, Тунис, Танзания, Мавритания, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Япония, Индонезия, Сингапур, Куба, Вьетнам, Камбоджа, Бруней, Бразилия, Мексика, Перу, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Индия.

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Что интересного в Иране

Прежде всего, конечно, исторические объекты. Вот, например:

Персеполис – древний археологический комплекс, построенный в период Ахеменидской империи. Это место поражает своей масштабностью и красотой архитектуры, является свидетельством величия персидской цивилизации (Персия – прежнее название Ирана). Мечеть Имама Хомейни в Тегеране – величественное сооружение с минаретами, украшенное изысканными мозаиками и росписями. Это одна из крупнейших мечетей в мире, посвященная основателю Исламской Республики Иран. Храмы в Исфахане – комплекс архитектурных шедевров, включающий в себя Мечеть Шейха Лотфоллы, Мечеть Имама, Мечеть Шаха и множество других замечательных сооружений. Площадь Нагш-э Джахан в Исфахане – одна из самых больших площадей в мире, окруженная мечетями, дворцами и базарами.

Ограничения в Иране

Тем не менее путешественникам стоит быть готовыми к особенностям туризма в восточной стране.

Одежда: В Иране действует строгий дресс-код для женщин, они должны носить платья или плащи, покрывающие тело от головы до ног, а также шарфы, закрывающие волосы. Питие алкоголя : В Иране запрещено употребление алкоголя, его продажа и потребление являются преступлением. Курение в общественных местах. За такое предусмотрен большой штраф. При этом специальных мест для курения в стране мало. Фотографирование госучреждений и военных объектов. А также – лиц в униформе. Местных жителей можно снимать только с их разрешения. Видеосъемка в большинстве общественных мест ограничена или полностью запрещена. Публичные проявления эмоций : Выражение чувств в общественных местах, особенно между лицами противоположного пола, может быть неприемлемым.

Также в Иране запрещен доступ к социальным сетям и основным мировым СМИ. В разговоре лучше не показывать жестов пальцами, потому что большинство из них в Иране считаются нецензурными и оскорбительными. Кроме того, в стране принят раздельный проезд мужчин и женщин в общественном транспорте.

Отдых у моря

Пляжный отдых в Иране доступен на Каспийском море или берегах Персидского залива. Сезон длится с середины весны до начала лета и с конца сентября до начала ноября, а летом в стране очень жарко. Инфраструктура развита далеко не на всех пляжах, зато здесь чисто и нет назойливых продавцов. Купальные костюмы у женщин на общих пляжах должны быть закрытыми. Есть пляжи и раздельные.

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