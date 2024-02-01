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Еще одна страна у моря отменила визы для белорусов

Еще одна страна у моря отменила визы для белорусов
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Туристам из Беларуси с 4 февраля больше не потребуется виза для посещения Ирана, сообщило агентство IRNA. По словам зам. министра иностранных дел Али-Реза Бигдели, в одностороннем порядке отменили визы с 28 странами. Что интересного в Иране для белорусов?

Первоначально Иран планировал отменить визы для 33 стран, но в итоговом списке не оказалось Таджикистана, Ливана, Малайзии, Венесуэлы и России (гражданам РФ разрешили въехать в Иран без визы в туристических целях только в составе групп от 5 до 50 человек сроком не более 15 дней).

Страны, которым Иран отменил визы:

  1. Беларусь,
  2. Саудовская Аравия,
  3. Катар,
  4. ОАЭ,
  5. Бахрейн,
  6. Кувейт,
  7. Узбекистан,
  8. Кыргызстан,
  9. Тунис,
  10. Танзания,
  11. Мавритания,
  12. Зимбабве,
  13. Маврикий,
  14. Сейшельские острова,
  15. Япония,
  16. Индонезия,
  17. Сингапур,
  18. Куба,
  19. Вьетнам,
  20. Камбоджа,
  21. Бруней,
  22. Бразилия,
  23. Мексика,
  24. Перу,
  25. Хорватия,
  26. Сербия,
  27. Босния и Герцеговина,
  28. Индия.

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Что интересного в Иране

Прежде всего, конечно, исторические объекты. Вот, например:

  1. Персеполис – древний археологический комплекс, построенный в период Ахеменидской империи. Это место поражает своей масштабностью и красотой архитектуры, является свидетельством величия персидской цивилизации (Персия – прежнее название Ирана).
  2. Мечеть Имама Хомейни в Тегеране – величественное сооружение с минаретами, украшенное изысканными мозаиками и росписями. Это одна из крупнейших мечетей в мире, посвященная основателю Исламской Республики Иран.
  3. Храмы в Исфахане – комплекс архитектурных шедевров, включающий в себя Мечеть Шейха Лотфоллы, Мечеть Имама, Мечеть Шаха и множество других замечательных сооружений.
  4. Площадь Нагш-э Джахан в Исфахане – одна из самых больших площадей в мире, окруженная мечетями, дворцами и базарами.

Ограничения в Иране

Тем не менее путешественникам стоит быть готовыми к особенностям туризма в восточной стране.

  1. Одежда: В Иране действует строгий дресс-код для женщин, они должны носить платья или плащи, покрывающие тело от головы до ног, а также шарфы, закрывающие волосы.
  2. Питие алкоголя : В Иране запрещено употребление алкоголя, его продажа и потребление являются преступлением.
  3. Курение в общественных местах. За такое предусмотрен большой штраф. При этом специальных мест для курения в стране мало.
  4. Фотографирование госучреждений и военных объектов. А также – лиц в униформе. Местных жителей можно снимать только с их разрешения. Видеосъемка в большинстве общественных мест ограничена или полностью запрещена.
  5. Публичные проявления эмоций : Выражение чувств в общественных местах, особенно между лицами противоположного пола, может быть неприемлемым.

Также в Иране запрещен доступ к социальным сетям и основным мировым СМИ. В разговоре лучше не показывать жестов пальцами, потому что большинство из них в Иране считаются нецензурными и оскорбительными. Кроме того, в стране принят раздельный проезд мужчин и женщин в общественном транспорте.

Отдых у моря

Пляжный отдых в Иране доступен на Каспийском море или берегах Персидского залива. Сезон длится с середины весны до начала лета и с конца сентября до начала ноября, а летом в стране очень жарко. Инфраструктура развита далеко не на всех пляжах, зато здесь чисто и нет назойливых продавцов. Купальные костюмы у женщин на общих пляжах должны быть закрытыми. Есть пляжи и раздельные.

Ранее Телеграф писал, что возобновились чартерные рейсы из аэропорта Гомель в Египет. Об этом сообщил Минтранс Беларуси. Время перелета – чуть более 6 часов.

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