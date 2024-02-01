Еще одна страна у моря отменила визы для белорусов
Туристам из Беларуси с 4 февраля больше не потребуется виза для посещения Ирана, сообщило агентство IRNA. По словам зам. министра иностранных дел Али-Реза Бигдели, в одностороннем порядке отменили визы с 28 странами. Что интересного в Иране для белорусов?
Первоначально Иран планировал отменить визы для 33 стран, но в итоговом списке не оказалось Таджикистана, Ливана, Малайзии, Венесуэлы и России (гражданам РФ разрешили въехать в Иран без визы в туристических целях только в составе групп от 5 до 50 человек сроком не более 15 дней).
Страны, которым Иран отменил визы:
- Беларусь,
- Саудовская Аравия,
- Катар,
- ОАЭ,
- Бахрейн,
- Кувейт,
- Узбекистан,
- Кыргызстан,
- Тунис,
- Танзания,
- Мавритания,
- Зимбабве,
- Маврикий,
- Сейшельские острова,
- Япония,
- Индонезия,
- Сингапур,
- Куба,
- Вьетнам,
- Камбоджа,
- Бруней,
- Бразилия,
- Мексика,
- Перу,
- Хорватия,
- Сербия,
- Босния и Герцеговина,
- Индия.
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Что интересного в Иране
Прежде всего, конечно, исторические объекты. Вот, например:
- Персеполис – древний археологический комплекс, построенный в период Ахеменидской империи. Это место поражает своей масштабностью и красотой архитектуры, является свидетельством величия персидской цивилизации (Персия – прежнее название Ирана).
- Мечеть Имама Хомейни в Тегеране – величественное сооружение с минаретами, украшенное изысканными мозаиками и росписями. Это одна из крупнейших мечетей в мире, посвященная основателю Исламской Республики Иран.
- Храмы в Исфахане – комплекс архитектурных шедевров, включающий в себя Мечеть Шейха Лотфоллы, Мечеть Имама, Мечеть Шаха и множество других замечательных сооружений.
- Площадь Нагш-э Джахан в Исфахане – одна из самых больших площадей в мире, окруженная мечетями, дворцами и базарами.
Ограничения в Иране
Тем не менее путешественникам стоит быть готовыми к особенностям туризма в восточной стране.
- Одежда: В Иране действует строгий дресс-код для женщин, они должны носить платья или плащи, покрывающие тело от головы до ног, а также шарфы, закрывающие волосы.
- Питие алкоголя : В Иране запрещено употребление алкоголя, его продажа и потребление являются преступлением.
- Курение в общественных местах. За такое предусмотрен большой штраф. При этом специальных мест для курения в стране мало.
- Фотографирование госучреждений и военных объектов. А также – лиц в униформе. Местных жителей можно снимать только с их разрешения. Видеосъемка в большинстве общественных мест ограничена или полностью запрещена.
- Публичные проявления эмоций : Выражение чувств в общественных местах, особенно между лицами противоположного пола, может быть неприемлемым.
Также в Иране запрещен доступ к социальным сетям и основным мировым СМИ. В разговоре лучше не показывать жестов пальцами, потому что большинство из них в Иране считаются нецензурными и оскорбительными. Кроме того, в стране принят раздельный проезд мужчин и женщин в общественном транспорте.
Отдых у моря
Пляжный отдых в Иране доступен на Каспийском море или берегах Персидского залива. Сезон длится с середины весны до начала лета и с конца сентября до начала ноября, а летом в стране очень жарко. Инфраструктура развита далеко не на всех пляжах, зато здесь чисто и нет назойливых продавцов. Купальные костюмы у женщин на общих пляжах должны быть закрытыми. Есть пляжи и раздельные.
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