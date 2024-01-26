Польша перестала выдавать визы PBH белорусам

Опубликовано: 26.01.2024 12:46 , Обновлено: 26.01.2024

В пятницу, 26 января, Польша в Беларуси прекратила прием документов на визу Poland Business Harbour (PBH). Такую информацию опубликовал портал devby.io со ссылкой на посольство Польши в Минске. Что это за виза?

Началось с того, что утром 26 января в чатах PBH появилось сообщение от одного из пользователей о том, что его попросили забрать документы, которые он подал утром в ВЦ в Гомеле, написал devby.io. В результате в ВЦ сослались на решение польских госорганов, которое действует с пятницы, 26 января. Информацию ИТ-специалисту подтвердили в минском посольстве.

В посольстве Польши в Минске подтвердили, что прием документов на PBH закрыт, и, вероятно, не будет возобновлен, поскольку «программа PBH закрыта», сообщил портал. В посольстве порекомендовали подавать документы на обычную рабочую визу по приглашению.

Впрочем, по информации портала, «заявления, которые на момент 24 января 2024 года попали в консульство, будут рассмотрены в установленном порядке».

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[info_b]Программа Poland Business Harbour помогает специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу. Она включает выдачу национальной визы D23, юридическую поддержку при переезде, помощь в контактах с органами самоуправления, СЭЗ, инвесторами, а также гранты.[/info_b]

Сколько выдали виз?

По информации Rzeczpospolita, с 2020 года по 30 сентября 2023 года МИД Польши выдал 93512 виз РВН. Из них 88529 получили белорусы, 2524 – россияне, 1471 – украинцы. В то же время управление по делам иностранцев ранее сообщило, что только белорусам Польша выдала почти 114 тысяч виз за три года.

В 2023 году количество выдаваемых Польшей виз PBH сокращалось с каждым кварталом. Об этом свидетельствует статистика МИД:

в I квартале 2023 года было выдано 15,1 тыс. виз;

во II квартале – 6,5 тыс.

в III квартале – 4,8 тыс.

в IV квартале – 1,6 тыс.

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